Burkina Faso: Log lift - Iron Biby remet son titre en jeu avec le soutien de CANAL+ Burkina

L'homme le plus fort du monde remet son titre en jeu. Iron Biby, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'envole pour Londres où il participera au championnat du monde de Log lift pour défendre les couleurs du Burkina Faso. Malgré quelques légères blessures, il affirme être prêt pour confirmer son titre et relever ce grand défi.

Dans cette nouvelle quête, il peut compter sur le soutien de CANAL+ Burkina. "Iron Biby est un partenaire de longue date que nous sollicitons pour faire des actions sociales, des dons à des orphelinats des actions de motivation avec nos équipes. C'est un de nos partenaires naturels, nous sommes heureux de travailler avec lui ", explique Jonathan Lett, le directeur général de CANAL+ Burkina. "Maintenant, ajoute-t-il, ce que nous souhaitons faire c'est de remplir notre rôle de Burkinabè. Nous sommes une société burkinabè, nous invitons tous les Burkinabè à le soutenir. C'est notre héro national et nous voulons qu'il gagne encore et encore".

D'ailleurs, la société songe à mettre en place un dispositif pour permettre aux Burkinabè de suivre les prestations de Iron Biby en direct pour les prochaines compétitions.

Le champion lui se dit fin prêt. "Nous sommes à quatre jours de la compétition et pour moi, mentalement, elle a déjà commencé. Je pense que je me suis très bien entrainé et j'ai le soutien de tous les Burkinabè. C'est le moment de montrer qu'on est forts au Burkina. Cette année, j'y vais pour mon quatrième titre mondial", dit-il.

Ce sera une compétition sans son premier supporter, Dr Lassina Sanou, son père, disparu le 21 août 2021 dernier. "Je sais que Papa est toujours avec moi et cela me donne cette force, la même que j'ai utilisé en septembre. En tant que croyant, je pense que quand on met sa foi en avant, tout est possible", se convainc le champion mondial de Log lift.

Et s'il tient tant à remporter ce nouveau titre, c'est parce qu'il veut apporter un peu de baume au cœur de ses compatriotes, confrontés à une crise sécuritaire sans précédent dans l'histoire du pays. "La situation actuelle au Burkina Faso me donne la force de me battre. Je veux que tout le monde soit content et les performances sportives apaisent souvent les cœurs. Cela me donne la force de travailler pour mon pays. Je suis même en train de discuter avec des promoteurs là-bas pour voir comment mon pays peut bénéficier de dons", annonce-t-il.

Pour rappel, Cheick Hamed Al-Hassan Sanou, alias Iron Biby, a remporté en 2018, le titre de l'homme le plus fort du monde de Log lift en soulevant 213 kilogrammes. En 2019, il bat son propre record en soulevant 220 kilogrammes lors de l'Europe strongest man, qui a eu lieu le 6 avril à Leeds, en Angleterre.

En septembre 2021, le natif de Bobo Dioulasso a de nouveau battu le record mondial du Log lift en Écosse où il a soulevé une charge de 229 kilos. Depuis, Iron Biby, premier Africain à avoir remporté ce titre, a été élevé au rang d'icône au Burkina. A Londres, il va tenter de battre à nouveau son record.