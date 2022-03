Cote d'Ivoire: Salon africain des transports - La commissaire générale reçue par l'ambassadeur du Maroc

La 6ème édition du Forum international et Salon africain des transports (Fisat) aura lieu à Abidjan les 23, 24 et 25 juin 2022, à Abidjan. Le Royaume du Maroc, la France et la Chine sont les pays invités d'honneur. Avant cet évènement, la Commissaire générale et initiatrice du Fisat, Mme Magnatié Bamba, a été reçue en audience le mercredi 30 mars 2022, par l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Sem. Abdelmalek Kettani.

Il s'agissait au cours de cette rencontre de présenter le Forum dans ses grandes lignes et d'informer que le Royaume du Maroc est au cœur de cette 6ème édition après avoir abrité en 2015, la 4ème édition. " Ce salon est une plate-forme par excellence de valorisation et de promotion des transports, de la logistique et des infrastructures économiques. C'est un grand carrefour de rencontres, d'échanges et de partage des professionnels des secteurs du transport, de la logistique et des secteurs connexes ", a-t-elle expliqué. Ajoutant qu'elle compte sur l'ambassadeur pour réussir la mobilisation du patronat et l'ensemble des faitières du secteur. " Nous voulons confirmer votre leadership dans ce secteur ", a-t-elle justifié.

Plus de 10 mille visiteurs attendus à cette édition:

Magnatié Bamba a ajouté que la 6ème édition du Fisat est dédiée à l'ex-Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Elle sera marquée par des rencontres B to B, une session spéciale sur le financement des projets de transports et d'infrastructures de l'Afrique de l'ouest, un panel ministériel et une soirée de gala. Outre ces activités, les organisateurs du Fisat prévoient une exposition commerciale qui enregistrera la participation de 150 exposants venus de 30 pays et 10 mille visiteurs sans oublier la session spéciale sur le financement des projets des transports et d'infrastructures.

" Nous aurons aussi la grande foire aux véhicules, pièces détachées et titre de transports ", a-t-elle précisé non sans manquer de souligner deux innovations majeures pour cette édition. A savoir la digitalisation au cœur du Fisat et la grande promotion de vente des produits et services des partenaires. Puis elle a signifié que le Forum international et Salon des transports bénéficie du soutien du ministre des Transports qui était représenté à cette audience par Fernande Sarah Dié, assistante du ministre. L'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, a salué les initiateurs de ce Forum qui va contribuer à la relance économique et les activités commerciales qui ont souffert de la Covid-19. " Il est important de nouer de nouveaux partenariats, resserrer les liens avec de nouveaux partenaires, développer de nouvelles compétences pour le développement de l'Afrique ", a-t-il indiqué, assurant du soutien de son pays. " Nous allons vous soutenir et travailler avec vous. Félicitations pour cette initiative ", a conclu le diplomate.