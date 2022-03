Cote d'Ivoire: "Alpha Blondy et la galaxie reggae ivoirienne" - " C'est le plus bel ouvrage qu'on ait écrit sur moi ", affirme l'artiste

Cet ouvrage constitue le tome inaugural, d'une encyclopédie qui vise à graver dans l'immortalité le nom et le parcours des figures de proue de la musique ivoirienne, toutes générations confondues.

Ce livre est véritablement le plus bel ouvrage qu'on ait écrit sur ma modeste personne". C'est le commentaire ému d'Alpha Blondy lors de la dédicace d'un ouvrage consacré à la galaxie des faiseurs de reggae ivoiriens. Dans lequel un focus est fait sur la méga star ivoirienne. La cérémonie de présentation officielle de l'ouvrage, le 28 mars au Palais de la culture de Treichville, a réuni de nombreux artistes reggae ivoiriens, ainsi que des autorités telles que les ministres Harlette Badou et Kouadio Konan Bertin. Alpha Blondy et la galaxie reggae ivoirienne, c'est le titre de ce tome 1, extrait d'une œuvre encyclopédique englobante de 1585 pages, qui porte le nom de Grand livre de la musique ivoirienne. Aussi, si ce premier tome se consacre à la musique reggae, 4 autres tomes consacrés à d'autres genres musicaux majeurs de la scène musicale ivoirienne sont annoncés. Une initiative qui vise à graver dans l'immortalité le nom et le parcours des figures de proue de la musique ivoirienne, toutes générations confondues. Alpha Blondy s'est montré reconnaissant envers les deux auteurs de cette œuvre dont l'écriture a nécessité deux décennies de recherches et d'engagement. Il s'agit des journalistes et hommes de culture Alex Kipré et Tiburce Koffi. L'œuvre éditée aux Éditions Éburnie comporte de nombreuses illustrations photographiques qui font l'historique du reggae ivoirien des années 1940 jusqu'à aujourd'hui. "Ce n'est pas un livre sur Alpha Blondy"

Outre Alpha Blondy, cet opus consacré au reggae, présente plusieurs artistes reggae qui ont marqué ces dernières décennies la musique en Côte d'Ivoire. Dont des artistes disparus tels que Tangara Speed Ghoda. "Il ne s'agit pas d'un ouvrage sur Alpha Blondy, mais d'une lecture de la carte musicale du reggae en Côte d'Ivoire que cet artiste de talent, mondialement connu, domine par la qualité de sa production", a précisé le journaliste et critique littéraire Michel Koffi. Si ce premier tome porte les signatures de Tiburce Koffi et Alex Kipré, ce n'est pas qu'ils sont les uniques auteurs de cette œuvre titanesque engagée depuis plus de 20 ans.

C'est surtout que les autres corédacteurs, à l'image du musicien Gustave Giraud, ne sont plus de ce monde. "Nous avons mis beaucoup d'énergie à écrire cet ouvrage... On y a cru", a expliqué Tiburce Koffi. Qui n'a pas eu besoin de rappeler que ce projet vieux de plusieurs dizaines d'années s'est heurté à des difficultés en tous genres au fil des ans. "J'ai vécu ce projet comme un devoir. J'ai vu des artistes quitter ce monde tels que Jimmy Hyacinthe, Lougah François, Gnaoré Djimi, Afri Loué... Et je me suis dit que si Dieu m'a laissé vivant, c'est qu'il m'a investi de la mission d'empêcher que ces valeurs tombent dans l'oubli", a-t-il confié. C'est pourquoi, il a sollicité l'aide du ministère de la Culture pour le financement de la production des 4 autres tomes de cette encyclopédie. Cette doléance a eu une oreille favorable auprès de la ministre de la Culture et de l'Industrie des arts et du spectacle, Harlette Badou Kouamé. Qui a assuré les acteurs culturels de l'engagement du gouvernement à œuvrer pour la mise en place d'une véritable industrie culturelle ivoirienne.