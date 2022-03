Cote d'Ivoire: Mécanisme CNDH/Partis politiques - La réalité des idéologies politiques dans la gouvernance au coeur des échanges

La première session de l'année 2022 du mécanisme Conseil national des droits de l'homme (Cndh) avec les points focaux des droits de l'homme des partis politiques a porté sur le thème : " Les idéologies politiques : quelle réalité dans la gouvernance politique en Côte d'Ivoire ? "

Cette rencontre qui s'est tenue, ce mercredi 30 mars 2022, au siège du Cndh, à Abidjan-Cocody, 2Plateaux, Vallons s'est articulée autour de trois communications, à savoir, " L'histoire des idéologies politiques ", " Les idéologies politiques au cœur du jeu politique " et " Les idéologies politiques à l'épreuve des réalités ivoiriennes ".

Ces communications ont été respectivement animées par Christian Barou du Centre de recherche politique d'Abidjan (Crpa), Magloire N'Déhi (Chef de Bureau de la Fondation Friedrich Naumann) et de Paul Armand Bohui (Vice-président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire-Ppa-Ci). Expliquant l'intérêt de cette session du mécanisme, la présidente du Cndh, Mme Namizata Sangaré a indiqué : "Il s'agit à travers cette session du Mécanisme conjoint au sein duquel nous interagissons sur la situation des droits de l'Homme et sur vos besoins en termes de renforcement des capacités, ainsi que sur l'éducation à la citoyenneté et à la culture de la paix, d'amener les participants à avoir une meilleure connaissance des idéologies politiques et de leur place, leur importance et leur usage dans la gouvernance politique en Côte d'Ivoire."

Et de souligner qu'une mauvaise compréhension et un usage détourné d'une idéologie politique peut conduire au chaos. " Chaque parti politique est fondé sur une idéologie, une culture, un discours politique qu'il véhicule en vue de conquérir ou d'exercer le pouvoir ", a-t-elle souligné. Avant de soutenir que sans parti politique, il n'y a pas de démocratie et une véritable démocratie est impossible sans des élections libres et équitables aux niveau national et local. Aux partis politiques, elle dira qu'ils devront retrouver la confiance des populations puisque ces derniers se détournent de plus en plus de la chose politique ? Il ressort des communications que les partis politiques doivent rendre visibles et lisibles leurs idéologies par les populations. Ils devront développer également la démocratie interne. Et surtout accroitre la responsabilité et la transparence de leurs organes de décision. Il a été conseillé au partis politiques d'améliorer les relations entre leurs dirigeants et leurs bases locales et régionales. Par ailleurs, dans le cadre de l"expression des idéologies, les partis politiques doivront toujours viser l'intérêt supérieur de la nation. " Ils doivent mettre en commun leurs forces pour relever ensemble les défis essentiels qui se posent à notre société tels que la violence, les conflits intercommunautaires, l'intolérance sous toutes ses formes, le terrorisme, l'incivisme, la corruption etc ", a conseillé la présidente du Cndh.