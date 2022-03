Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Les étudiants expriment leur gratitude au ministre Adama Diawara

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Pr Adama Diawara a reçu à son cabinet Abidjan-Plateau, le 28 mars 2022.

Les étudiants de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké à travers, le collectif des assises de la jeunesse estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Ajesci) ont exprimé leur gratitude au Pr Adama Diawara. Ils ont témoigné leur reconnaissance et solidarité à l'illustre personnalité. Et ce, pour le service rendu à la nation depuis sa prise de fonction à la tête de ce département ministériel et en particulier en leurs endroits. A cette occasion, le Pr Adama Diawara a salué et félicité les étudiants. Il les a également prodigués de sages conseils " L'Etat seul ne peut pas tout faire, ce que nous vous demandons, c'est de se conformer aux règles et principes du système éducatif pour que cela ne répète pas encore " a-t-il conseillé. Selon Kouamé Jean Vincent porte-parole dudit collectif, cette rencontre de reconnaissance s'inscrit dans la droite ligne des actions menées par le ministre à l'endroit des étudiants. A l'en croire lui saluer, témoigner, vanter les mérites d'un homme de vision, d'abnégation, de détermination par le travail bien fait. Il s'agit de plus 1000 étudiants que le ministre le Pr Adama Diawara a décidé de les intégrés dans le système universitaire.