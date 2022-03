Madagascar: Présidence de la République - Valéry Ramonjavelo limogé, Pelandroy Espérance nouveau SGP

Une fois de plus encore, le président Andry Rajoelina a choisi de faire confiance à une femme.

C'est officiel. Valéry Ramonjavelo n'est plus Secrétaire Général auprès de la Présidence de la République. Le Conseil des ministres d'hier a confirmé son limogeage. Par ailleurs, le même Conseil a déjà nommé un nouveau SGP. Il s'agit de Pelandroy Espérance. Une Magistrate judiciaire qui, selon les informations, n'est pas novice dans la gestion de postes clés au sein de l'Administration publique. D'ailleurs, elle a été membre du Cabinet à la Primature du temps de l'ancien Premier ministre Kolo Roger. Quant à son prédécesseur, le désormais ex-SGP, Valéry Ramonjavelo, on ignore les raisons de son limogeage.

A noter que pendant le dernier déplacement du président Andry Rajoelina à Manakara, dans le cadre de la commémoration du 29 mars, il figurait encore dans la délégation présidentielle ayant assisté à la cérémonie. De source concordante, il n'y avait pas de discorde entre lui et le président de la République. Valéry Ramonjavelo aura donc servi pendant un peu plus de trois ans au sein de la Présidence. D'après les informations, il prévoirait de quitter la Grande île pour un nouveau poste à l'étranger. Ici le conditionnel est de rigueur. Son départ n'aurait donc rien à voir avec la politique ni avec son appartenance au parti Malagasy Miara-Miainga. En tout cas, le président Andry Rajoelina a, une fois de plus encore, choisi de faire confiance à une femme. Pelandroy Espérance, qui est originaire de la Région Androy, vient donc renforcer la gente féminine composant l'entourage du locataire d'Iavoloha. Actuellement, le staff du président compte, outre le nouveau SGP, dix directrices contre six directeurs.

Hausse des prix

Des mesures ont également été prises pour contenir les problèmes de la hausse des prix des PPN. Aussi, le Ministère de tutelle a-t-elle reçu l'instruction de convoquer une concertation avec toutes les entités concernées, à savoir les opérateurs, les industriels, les producteurs, les importateurs. L'objectif étant de fixer un plafonnement des prix. Le Conseil des ministres a également décidé que désormais, les voyageurs qui entrent à Madagascar ne sont plus obligés d'observer un confinement à l'hôtel, à l'exception de ceux qui sont testés positifs à la COVID-19. Un test TDR antigénique sera en revanche effectué à l'arrivée et en cas de résultat positif, le passager sera mis en quarantaine pendant 7 jours au minimum.

Au niveau du Ministère des Transports, des mesures ont été prises pour assurer la baisse du prix des billets des transports aériens. Parmi ces mesures figurent l'augmentation des fréquences des vols Tana - Paris, l'ouverture de la ligne Tana - Turquie qui sera assuré par la Compagnie Turkish Airlines, l'ouverture des vols La Réunion - Toamasina, La Réunion Nosy-Be et La Réunion - Tana, ainsi que les vols Mayotte - Mahajanga - Tana et Mayotte - Nosy-Be - Antsiranana. Il serait aussi question de la réouverture des vols Tana - Maurice. Actuellement, des négociations sont en cours pour la reprise des vols vers l'Afrique du Sud et vers les autres pays africains par Ethiopian Airlines.