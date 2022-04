Angola: Une mission de la BAD évalue la cote de risque du pays

Luanda — Une mission de la Banque africaine de développement (BAD) est arrivée à Luanda ce mercredi, où elle va séjourner jusqu'au 1er avril pour présenter à l'exécutif les détails du processus de définition du classement des risques de l'Angola et de la revue économique.

L'évaluation en question est réalisée dans le cadre de la mise à jour de la cote de risque de la dette du pays, selon une note du ministère des Finances à laquelle l'Angop a eu accès.

La mission, dirigée par le directeur des risques du groupe BAD, Ifedayo Orimoloye, tiendra plusieurs réunions de travail avec de hauts responsables du secteur financier du pays.

La ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a déjà rencontré la mission de la BAD.

Selon la note, la mission rencontrera également des représentants du Bureau des études et des relations internationales et de l'Unité de gestion de la dette du ministère des Finances, ainsi que des entités du ministère de l'Économie et du Plan.

Des rencontres avec l'équipe de cadres supérieurs de la Banque nationale d'Angola (BNA), du Fonds souverain d'Angola, ainsi qu'avec des partenaires multilatéraux, à savoir le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement, sont également prévues dans l'ordre du jour de la mission de la BAD.

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), en collaboration avec d'autres partenaires, apporte une contribution significative au soutien des efforts du gouvernement angolais pour éradiquer la pauvreté et promouvoir le développement économique.

Depuis le début de ses opérations en Angola en 1983, la BAD a approuvé plus de 34 projets d'un budget de 594,5 millions de dollars, comprenant des projets d'investissement dans les secteurs public et privé, ainsi que des programmes de renforcement des capacités institutionnelles.

Selon le ministère des Finances, la BAD s'est engagée à soutenir le programme d'intégration régionale de l'Angola, à travers des projets dans les secteurs de l'énergie, des transports, de l'agriculture et de la pêche.

De même, cette banque se concentre sur la promotion de la diversification de l'économie, le soutien à la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) et la création de revenus et d'emplois, conformément au Plan stratégique national à moyen terme.