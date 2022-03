Algérie: CAPC-UTICA - Un mémorandum d'entente pour redynamiser le Conseil d'affaires algéro-tunisien

Alger — La Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) et de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) ont signé, mercredi à Tunis, un mémorandum d'entente pour relancer et redynamiser le Conseil d'affaires algéro-tunisien, a indiqué un communiqué de la CAPC.

A travers ce mémorandum d'entente, signé par le président de l'organisation patronale algérienne, Mohamed Sami Agli, et le président de l'UTICA, Samir Majoul, "les opérateurs des deux pays oeuvreront à consolider et à renforcer la coopération économique entre l'Algérie et la Tunisie et tirer davantage profit des opportunités qu'offrent les deux marchés", selon la même source.

La redynamisation du Conseil d'affaires algéro-tunisien, qui vient consolider la volonté politique des deux pays à construire un partenariat stratégique, a pour objectif de mobiliser les entreprises des deux pays pour fonder de nouveaux partenariats et de favoriser ainsi la promotion des relations économiques, commerciales et industrielles, entre l'Algérie et la Tunisie.

A ce titre, ajoute-t-on dans le même texte, la CAPC et l'UTICA "s'engagent, notamment, à promouvoir un partenariat de long-terme entre les communautés d'affaire algériennes et tunisiennes, favoriser leur rapprochement, mettre à leur disposition toute information favorisant la conclusion de partenariats "gagnant-gagnant" et renforcer le partenariat industriel et la croissance des échanges commerciaux entre l'Algérie et Tunisie", souligne-t-on.

Par ailleurs, M. Agli, en compagnie du président de l'UTICA, a été reçu également, par la cheffe du gouvernement tunisien, Najla Bouden Romdhane, selon le même communiqué.

"La CAPC et l'UTICA sont fières d'apporter leur contribution pour atteindre cet objectif porté par les plus hautes autorités algériennes et tunisiennes et s'engagent résolument à poursuivre avec persévérance et responsabilité leurs actions pour le développement économique des deux pays", affirme-t-on dans le même texte.

"La cheffe du gouvernement tunisien a marqué son soutien à cette initiative ouverte aux opérateurs des deux pays", selon le communiqué.