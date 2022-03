Congo-Kinshasa: Sous l'impulsion du Ministre Didier Makanzu Mazenga - La journée internationale de la Francophonie célébrée avec faste

Sous le Haut patronage du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et sous l'impulsion du Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le Ministre en charge de l'intégration régionale et Francophonie, Didier Makanzu Mazenga a organisé la célébration, le jeudi 24 mars 2022, du 52eme anniversaire de la journée internationale de la Francophonie. La cérémonie a eu lieu dans la salle de conférence de l'Hôtel Beatrice, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, en présence de plusieurs personnalités.

Célébrée le 20 mars de chaque année, la journée internationale de la Francophonie est commémorée dans le monde entier, dans les pays francophones mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue. Cette date fait référence à la naissance, le 20 mars 1970 à Niamey (Niger), de l'Agence de coopération culturelle et technique, qui allait devenir l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Cette année, cette journée s'est inscrite sous le thème : "La Francophonie de l'avenir", pour souligner le soutien de la Francophonie à la jeunesse et à ses aspirations, notamment dans les domaines de l'entrepreneuriat, du numérique et du développement durable. Au cours de son allocution, le Ministre de l'intégration régionale, Didier Makanzu Mazenga a parlé de l'évolution remarquable de l'OIF. Ensuite, il a salué les efforts que fournit la délégation générale à la Francophonie de la RDC en collaboration avec le réseau national des professeurs de français (RENAP).

"(... ) A 52 ans d'âge, au lieu de basculer dans le déclin comme certaines institutions, bien au contraire l'organisation internationale de la Francophonie avec sa capacité d'adaptation aux perpétuelles mutations mondiales prend de plus en plus de la vigueur et de relève. Dès sa jeunesse, conçue comme une institution culturelle, à ce jour l'OIF a connu des évolutions importantes en intégrant dans sa sphère d'intervention les dimensions politiques, économiques, environnementaux, sans oublier les actions transversales notamment : la jeunesse, l'égalité, le genre, les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Cette année, la délégation générale à la Francophonie de la République Démocratique du Congo en collaboration avec le Réseau National des Professeurs de Français (RENAPEF) ont organisé le concours de dictée française, d'orthographe et de littérature dans 5 provinces éducationnelles que compte la ville de Kinshasa au niveau de l'Enseignement primaire et de base dont le représentant du premier ministre aura l'honneur de primer les meilleurs lauréats ainsi que les meilleurs professeurs de français.

A cet effet, la délégation générale de la Francophonie a pris l'engagement de payer les frais scolaires de deux meilleurs lauréats pour toute l'année scolaire 2022-2023 et d'offrir un cadeau spécial au meilleur professeur de français", a souligné Didier Makanzu Mazenga. De son côté, dans son allocution, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa Gentiny Ngobila Mbaka a donné la position de sa ville pour son engagement dans diverses associations francophones à travers le monde.

" (... ) La ville de Kinshasa mosaïque culturelle se veut un membre engagé dans diverses associations francophones notamment, l'association internationale des mœurs francophones et l'association internationale des réseaux francophones. Nous célébrons également à travers la Francophonie la langue française qui se positionne comme un trait d'union entre ses locuteurs tout en respectant leurs diversités culturelles et linguistiques. De ce fait, célébrer la Francophonie c'est non seulement reconnaitre les potentiels de la langue française comme vecteur de coopération mais aussi fournir les valeurs de solidarité, de démocratie, de droit de l'homme et de droit à l'éducation qu'incarne la Francophonie", a indiqué Gentiny Ngobila Mbaka.

Signalons qu'à part la célébration de cette journée internationale de la Francophonie, il y a eu aussi la remise des brevets aux meilleurs lauréats et aux meilleurs professeurs de la langue française du concours organisé par la délégation générale de la Francophonie en collaboration avec le réseau des professeurs de la RDC.