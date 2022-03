Congo-Kinshasa: MGP - Tony Mwaba Inaugure un Call Center à l'EPST

Ce mercredi 30 mars 2022, le Professeur Tony Mwaba Kazadi, Ministre de l'Enseignement Primaire Secondaire et Technique (EPST), a procédé à l'inauguration du Call Center de l'EPST sur la ligne verte "178 Allô école" dans les installations de la Direction Générale de la Communication.

En effet, le centre d'appels " Allô Ecole " est un dispositif technologique en appui à la matérialisation du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) de ce Ministère éducationnel. C'est fut par un arrêté ministériel, datant du 15 septembre 2020, que le MGP a été institutionnalisé.

Corrélation avec la gratuité de l'enseignement

Dans son mot de circonstance, le Ministre Mwaba affirme que depuis 2020, l'EPST a réalisé un pas de plus vers la bonne gouvernance du système éducatif en instituant le Mécanisme de Gestion des Plaintes. Ce dispositif comprenant les procédures et mécanismes pour l'exercice de la recevabilité en créant des canaux de communication entre le ministère et les bénéficiaires de ce service.

Pour lui, Allô Ecole est alors cet instrument du MGP afin de recueillir les Plaintes selon le protocole mise en place.

" Lors mon arrivée à la tête de ce ministère, j'ai donc procédé à la création d'un nouveau cadre organique et à la nouvelle mise en place au sein de la DGC, Service technique et gestionnaire de la plateforme " Allô Ecole "pour recueillir les Plaintes ", a-t-il dit.

Et d'ajouter, " aujourd'hui, tous les efforts antérieures sont manifestes. Le Président de la République Félix Tshisekedi a rendu effective la gratuité de l'enseignement dès la rentrée scolaire 2019 selon le prescrit de la Constitution en son article 43. Ainsi, Toutes les forces vives au sein du secteur de l'éducation en général et du sous-secteur de l'EPST en particulier se sont mobilisés afin d'accompagner cette grande réforme de notre système éducatif et pour la rendre pérenne ", a conclu le Professeur Tony Mwaba.

La mobilisation en vue de la gratuité de l'enseignement primaire est allée au-delà des politiques et des responsables administratifs du sous-secteur de l'EPST en atteignant les partenaires techniques et financiers. Cela a abouti en 2020 par la mise en place par le ministère de l'EPST du Projet d'Equité et de Renforcement du Système Éducatif, PERSE appuyé par la Banque Mondiale.

Parmi les réformes envisagées par le PERSE, il faut noter celle de faire de l'école cet endroit sécurisé et inclusif. Occasion pour le Ministre Tony Mwaba de faire le lien entre Allô École et la gratuité de l'enseignement.

Pour le coordonnateur du PERSE, M. Guy Lombela, ce Mécanisme de Gestion des Plaintes est une réponse pour la gratuité de l'enseignement primaire car il faut sécuriser et assainir le milieu scolaire.

Le call center est sous la coordination du Secrétariat Général à l'EPST, la DRH comme Direction d'encrage.

Visite des locaux

Après cette séquence des allocutions, la délégation conduite par le Ministre Tony Mwaba a été conviée à la visite des bureaux du call center et du monitoring. Il sied de noter que le call center Allô École est constitué de 20 opérateurs, d'un superviseur et de cinq administrateurs.