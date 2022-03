Congo-Kinshasa: Economie nationale - Jean-Marie Kalumba déchu par l'Assemblée nationale

Le tout premier contrôle parlementaire de la session ordinaire de mars au sein de la Chambre basse du parlement de la RDC entrera, certainement, dans l'histoire parlementaire de la troisième République.

Oui, c'est une certitude. Aucun Ministre dans le passé n'a été déchu de ses fonctions par le vote d'une motion de défiance. La nuit aura été longue pour Jean-Marie Kalumba qui a été déchu de ses fonctions hier, mercredi 30 mars 2022, par les députés nationaux. Sur 368 députés qui ont pris part au vote, 277 Ont voté pour la motion de défiance, 77 ont voté contre et 12 abstentions.

Présent à l'hémicycle, le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Aselo, ayant été soumis à un grand oral ce mercredi pour expliquer les prérogatives légales reconnues dans la gestion des institutions provinciales et sa participation tendancieuse dans le règlement des conflits dans les provinces de la République, va-t-il revenir mercredi prochain pour présenter ses éléments de réponse.

A en croire Crispin Mbindule, l'un des initiateurs de la motion, le Ministre a failli dans sa mission et n'arrive pas à contrôler la structure des prix sur le marché plus particulièrement les produits de première nécessité. "En effet, en lieu et en place de définir une politique nationale dans son secteur en proposant au Gouvernement d'acheter les bateaux de pêche et un projet en appui aux pêcheurs locaux, le Ministre de l'économie a proposé et obtenu l'exportation de nos millions des devises vers l'étranger alors que les poissons meurent de vieillesse dans le fleuve Congo, Lac Tangaqnyika,... ", a déclaré cet élu de l'UNC.

Rappelons que Jean-Marie Kalumba était reproché des plusieurs griefs, entres autres, la hausse de prix des produits de première nécessité depuis plus d'une année, la mauvaise gestion de 20 Millions de dollars déboursés pour l'achat des chinchards et surtout la non adhésion du ministre à la vision du Chef de l'Etat, celle de fabriquer les millionnaires au pays. Et au député national Eliezer Ntambwe, l'un des initiateurs de la motion de déclarer : " ceci n'est pas une victoire pour moi, mais plutôt la victoire du peuple congolais, la première victime de sa mauvaise gestion".

Le Président Christophe Mboso qui a assuré l'arbitrage de ce match, si difficile pour Jean-Marie Yuma, a tenu à féliciter les députés nationaux pour la maturité qu'ils ont fait preuve durant cet exercice démocratique.

Il ya lieu de noter que Kalumba Yuma, est le tout premier ministre du Gouvernement Sama qui quitte le bateau suite à une motion de défiance. A qui le prochain ? Mystère. Toutefois, bien avant cette déchéance, le Vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur s'est expliqué sur les prérogatives légales reconnues à son Ministère dans la gestion des institutions provinciales et sa participation tendancieuse dans le règlement des conflits dans les provinces de la République. Cinquante-sept (57) élus s'étaient inscrits pour la prise de parole.

Le VPM Daniel Aselo a obtenu un délai de 7 jours pour affiner sa réplique et rencontrer les préoccupations des élus nationaux. Dans sa réponse, Daniel Aselo a expliqué qu'il a hérité d'une crise institutionnelle quasi-généralisée au niveau de 17 provinces sur les 26 provinces dont Haut-Lomami, Mongala, Mai-Ndombe, Tshopo, Ituri, Kwango, Kongo Central, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasai, Tanganyika, Bas-Uélé, Kasaï Central et Sankuru. A cette liste s'ajoutent le Nord-Ubangi et Kinshasa.

Des motions de défiance, de censure ou des pétitions étaient votées par les assemblées provinciales à l'encontre des gouverneurs ou vice-gouverneurs de provinces ; à la suite de la mauvaise gestion ou la gestion opaque déclarée ou avérée de la chose publique par des exécutifs provinciaux.

Sur instruction du Président de la République, en conseil des ministres du 7 mai 2021, le VPM Aselo a été chargé de prendre contact avec la CENI pour enfin organiser dans les provinces où les gouverneurs ont été déchus et d'organiser les rencontres avec les présidents des assemblées provinciales et les gouverneurs de provinces où les crises persistaient en vue de solution politique consensuelle. Il a donc initié des consultations des animateurs des institutions provinciales. Ces consultations ont réussi à faire baisser les tensions dans les provinces de la Tshopo, de Lomami, de Mongala, du Maniema et du Bas-Uélé, notamment.

Par ailleurs, le VPM Aselo a dit qu'il est difficile, pour lui, d'entretenir des relations sans heurts avec toutes les institutions provinciales au regard des invitations obligées en sa qualité de ministre en charge de sécurité et de l'ordre public, notamment dans les conflits qui opposent les deux institutions provinciales, généralement.

Pour ce qui est de l'intervention tendancieuse dans le règlement des conflits dans les provinces, le VPM Aselo regrette que l'auteur de la question orale n'ait pas précisé la portée de sa question.

S'agissant du conflit réglé par décision judiciaire, la position du VPM a toujours été de respecter la volonté du juge, au nom du principe de séparation du pouvoir, socle de l'état de droit.