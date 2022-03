Congo-Kinshasa: Sous l'impulsion de Laurent Batumona/MSC - Naomie Zunga engage les femmes dans la course à la conquête des postes de prise de décision

"La femme ne doit pas avoir peur de s'engager dans la vie politique active. En ce mois de mars dédié aux droits des femmes, nous nous attendons à ce que les femmes puissent éveiller leur prise de conscience, à s'épanouir parce qu'elles ont la capacité de conquérir des postes de prise de décision et à valoriser la jeune fille dans sa formation", a souligné Naomie Zunga, Présidente de la Ligue des Femmes au Haut Katanga et cadre du Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), Parti cher à l'Autorité Morale, l'Honorable Laurent Batumona.

Naomie Zunga, présidente de la Ligue des Femmes au Haut-Katanga et Coordonnatrice de la Fondation Laurent Batumona a souligné la nécessité pour les femmes de s'approprier le combat pour la préservation de l'environnement afin de sauver l'humanité contre le réchauffement climatique. " La femme ne peut pas se contenter seulement aux jouissances du mois de la femme, mais surtout, à pouvoir transcender les obstacles sur ses droits et proposer les pistes des solutions dans le combat qui la sienne de répondre aux attentes de la nation".

Elle a démontré ses forces de combattante pour valoriser les droits des femmes et également les opportunités que regorge une femme en politique, en économie, dans le domaine social et dans le secteur de l'environnement. A l'occasion de ce mois des femmes, elle a lancé un appel à l'intensification de la formation des jeunes filles.

En particulier, elle a indiqué que : " la femme ne doit dans pas se contenter dans l'avenir des jouissances festives du mois de la femme, plutôt à continuer à travailler pour le changement de mentalité afin de faire valoir ses droits dans la société. Mais, aussi, personne ne peut empiéter sur ses droits souverains". Concernant sa formation politique, le Mouvement de Solidarité pour le Changement, par rapport à l'encadrement des Femmes, Naomie Zunga, Coordonnatrice de la Fondation Laurent Batumona a déclaré que : " le MSC de Laurent Batumona respecte les droits des femmes et la stimule à s'engager sans gêne".

Le MSC, dit-elle, vulgarise la liberté de la femme, encourage les femmes à s'informer, s'imprégner de la situation politique et pousse les femmes à l'entreprenariat et au travail. "Nous fortifions les femmes à adhérer au MSC pour accompagner sa vision et idéologie qui valorise la femme dans sa dimension tant sur le plan de moral, politique et économique à travers sa structure la Ligue des femmes du Parti". Intervenant à une presse de la périphérie, Naomie Zunga, s'est également référé aux femmes qui conduisent des tracs, (gros camion remorquer), des femmes qui occupent des fonctions de présidente de la République. Ceci prouve à suffisance que même dans la lutte contre la préservation de la nature contre le changement climatique, la femme a sa place pour travailler comme les hommes.

Ce cadre du MSC, Mouvement de Solidarité pour le Changement, a fait un appel suite à la volonté du gouvernement congolais de contribuer à l'appel lancé par la communauté internationale sur la préservation de l'environnement.

Pour Naomie Zunga, le mois de mars est l'occasion d'évaluer la situation de la femme de la République Démocratique du Congo. Elle a indiqué que c'est une occasion offerte pour que les femmes expriment leurs ambitions personnelles par rapport aux échéances électorales qui pointent à l'horizon. Elle a souligné que cet exercice nécessite l'implication de toutes, surtout la femme actrice de premier rang aux côtés de l'homme pour le développement du pays.

A l'instar des autres activités, Naomie Zunga ambitionne de se présenter à la députation nationale au challenge électoral de 2023 ; envisage dans le cadre de la Fondation Laurent Batumona ouvrir plusieurs centres de formation pour aider les femmes à relever leur niveau. Au Kasaï central, elle a construit avec la Fondation Laurent Batumona un marché moderne pour encourager les femmes à travailler dans des bonnes conditions.

Elle est déterminée à engager les femmes à travers ce mois à mener des actions de sensibilisation et de mobilisation en faveur des femmes et des jeunes filles pour accroitre la participation de la gent féminine dans la lutte contre le changement climatique et ses conséquences sur l'environnement.

Notons que la journée du 8 mars a été célébrée en RDC sous le thème " promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique et de la réduction des risques des catastrophes "