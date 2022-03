Cote d'Ivoire: Le prix de la baguette de pain fixé à 150 fcfa et 200 fcfa - Ce que le gouvernement ivoirien prévoit faire pour le secteur de la boulangerie-patisserie

Le prix de la baguette de pain est fixé à 150 FCFA et 200 en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures en vue d'apporter son appui au secteur de la boulangerie-patisserie.

Le gouvernement ivoirien, réuni en conseil des ministres le mercredi 30 mars 2022 au Palais présidentiel au Plateau a décidé de plafonner le prix de vente d'une baguette de pain vendue en Côte d'Ivoire. Le prix de la baguette standard de pain est fixé à 150 FCFA pour 174 g et une autre baguette coûtera 200 FCFA pour 232 g. Des mesures sont annoncées pour appuyer le secteur de la boulangerie-patisserie notamment la création d'une ligne de garantie dédiée au secteur de la boulangerie-patisserie au sein du Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises (FSPME) ou l'accord d' une subvention à travers le Fonds d'appui au secteur informel (FASI), en vue de l'émergence de Champions nationaux

"Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, le conseil a adopté une communication relative aux conclusions des travaux du comité technique en charge de la filière blé, farine boulangère. Ce comité technique a commencé ses réflexions depuis environ un an, bien avant la crise ukrainienne (... ) Je voudrais faire remarquer que dans les années 2000, le sac de blé de 50 kg était à 11. 500 FCFA, en 2022, ce sac est passé à 22. 000 FCFA et depuis la crise Russo-Ukrainienne, ce même sac de 50 kg avoisine aujourd'hui les 30. 000 FCFA.

Des mesures avaient été arrêtées en vue de maintenir l'équilibre du secteur et d'atténuer les effets de la hausse du cours de blé, provoquée par le conflit en Europe de l'Est. Dans notre pays, c'est une fourchette de poids qui avait été défini pour la baguette de pain standard, qui allait entre 193 g et 228 g. Ce poids ne rendait pas le contrôle facile (... ) Le travail de ce comité technique a permis, en accord avec tous les acteurs de la filière, de définir désormais un poids fixe de la baguette standard, mais de permettre aux fabricants qui veulent aller vers une fourchette haute, d'avoir également un prix standard. Nous n'avons plus une fourchette de poids, nous avons deux poids : une baguette standard qui va garder le prix initial de 150 FCFA pour 174 g et une autre baguette qui tend vers la fourchette haute qui est évaluée à 232 g et qui coûtera 200 FCFA ", explique Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement.

Le prix du gramme de pain à 0, 86 FCFA:

Cette mesure du gouvernement concernant le plafonnement du prix du pain signifie qu'un gramme de pain coûte, en Côte d'Ivoire, 0, 86 FCFA, qu'il soit vendu à 150 FCFA pour un poids de 174 grammes ou à 200 FCFA, pour un pain qui pèse 232 grammes. " La définition de ce poids fixe permettra de rendre le contrôle plus aisé et contraindre les boulangers à s'en tenir aux prix fixés", ajoute Amadou Coulibaly. Par ailleurs des mesures additionnelles ont été prises, puisque les réflexions du comité technique ont été menées avant la crise en cours en Ukraine, selon le porte-parole du gouvernement : "Un ensemble de mesures a été adopté, allant de l'exonération de droits de douane sur l'importation du blé, à un appui aux producteurs du secteur de la farine blé, en vue d'assurer l'approvisionnement régulier du marché ivoirien, d'une part et de préserver, d'autre part, l'outil de production et le pouvoir d'achat des consommateurs. À court terme, le conseil prévoit notamment de créer une ligne de garantie dédiée au secteur de la boulangerie-patisserie au sein du Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises (FSPME) ou accorder une subvention à travers le Fonds d'appui au secteur informel (FASI), en vue de l'émergence de Champions nationaux. Il s'agit également de lancer une étude sur la fiscalité adaptée à la boulangerie, au regard de la spécificité de ce secteur lié au caractère social du pain". Le gouvernement songe aussi, selon le ministre Amadou Coulibaly, "à mettre à niveau l'école de boulangerie de Yamoussoukro pour assurer une formation qualitative aux métiers de la boulangerie et encourager les initiatives privées d'investissement dans les écoles de formation aux métiers de la boulangerie".

Pas de nouvelle prorogation de la date d'expiration des CNI produites en 2009:

Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Amadou Coulibaly a fait un état des lieux du déroulement de l'opération de renouvellement des cartes nationales d'identité en Côte d'Ivoire. À ce sujet, le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie annonce qu'il n'y a pas de nouvelle prorogation pour les CNI établies depuis 2009 et qui ont expiré depuis 2019 : "À la date du 28 mars 2022, le tableau cumulatif de l'opération d'identification se présente comme suit : 4. 649. 777 enrôlements ont eu lieu, dont 3. 015. 241 au titre des renouvellements et 1. 634.536 au titre des nouvelles demandes, pour une cible prévisionnelle globale de 10. 500. 000. À ce jour, 3. 213. 213 cartes ont été produites, 2. 599. 778 cartes ont été retirées, 219. 526 dossiers sont en cours de traitement dans le système central, dont 29. 322 demandes de renouvellement et 190. 204 nouvelles demandes nécessitant, pour certaines, la mise à disposition d'informations complémentaires et l'authentification des documents justificatifs fournis à l'enrôlement (... )

Le dispositif actuel a permis l'apurement de plus de 92% des demandes en instance, au 31 décembre 2021. Il reste 613. 425 cartes qui n'ont pas encore été retirées. En raison de ces chiffres, le gouvernement tient à rappeler aux populations concernées, que la prorogation au 31 mars 2022 de la période transitoire de validité des cartes nationales d'identité arrivant à expiration le 31 décembre 2021, prendra effectivement fin à l'échéance prévue. En d'autres termes, la validité des cartes nationales d'identité produites en 2009 expirent au 31 mars 2022 (aujourd'hui, ndlr). Passé ce délai, les Ivoiriens de 16 ans et plus ne disposant pas d'une carte d'identité biométrique en bonne et due forme, seront considérés comme étant en situation irrégulière, conformément à la réglementation en vigueur".

Recapitalisation du Prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix:

Le porte-parole du gouvernement a également annoncé la récapitulation du Prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix, institué en 1989 "L'opération de récapitulation de ce prix initié par le gouvernement à hauteur de 6 millions de dollars, vise à assurer la survie du prix et à perpétuer l'œuvre de paix et la commémoration de la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny, Père-fondateur de la Côte d'Ivoire", a-t-il souligné .