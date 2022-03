Congo-Kinshasa: Représentativité de la femme congolaise dans les institutions - Eddy Mundela Kanku rassure Oulimata Sarr

Après son périple en Indonésie où il a représenté la chambre haute du parlement à la 144ème assemblée de l'Union Internationale des Parlementaires (UIP), le Premier Vice-président du Sénat, Eddy Mundela a reçu dans son bureau, la Directrice régionale Afrique de l'Ouest et Centrale d'Onu Femme Oulimata Sarr, avec qui ils ont échangé de l'amélioration de la représentativité de la femme congolaise dans les institutions et places de prise de décisions. Cela, en perspective des échéances électorales de 2023.

Au sortir des échanges, la Directrice d'Onu Femme dans la régionale Afrique de l'Ouest et Centrale s'est dite satisfaite de ce qu'a dit le Premier Vice-président du sénat, mais aussi, de son oreille tendue. Elle a souligné, en effet, que : " Je suis au Congo pour quelques jours, et nous sommes venus voir le Sénat, parce que nous allons vers les élections et nous sommes venus faire le plaidoyer pour une meilleure représentativité des femmes. Nous avons eu des discussions très enrichissantes et beaucoup d'orientations.

Nous avons eu aussi, à mon avis, du soutien du président et du premier vice-président du Sénat pour que la femme congolaise trouve sa place et soit représentée dans les institutions. Aujourd'hui, nous avons un moment fort, d'accélération où nous pouvons influencer la loi électorale, car la Constitution consacre la parité. Nous voulons que cette parité se retrouve dans les prochaines élections et nous comptons sur nos alliés, notamment le Sénat pour porter avec nous ce plaidoyer très fort au niveau des partis politiques".

Satisfaite de l'engagement du sénateur Eddy Mundela, à l'accompagnement de cette lutte de promouvoir la femme congolaise dans les instances de prise de décision, Oulimata Sarr dit être ravie de l'avoir écouté et surtout, d'être entendu.

"Nous avons reçu son engagement personnel, son encouragement. Il sait que la femme congolaise doit jouer son rôle beaucoup plus important, la croissance, l'émergence et le développement du Congo passera aussi par les femmes. Votre plan national du développement (PNSD) parle du capital humain, la femme congolaise représente plus de 50% de ce capital humain, et doit être représentée dans les institutions ", a indiqué la Directrice régionale Afrique de l'Ouest et Centrale d'Onu Femme.