Afrique: Harjit Singh Sajjan, ministre du Développement international du Canada - " Au Sénégal, il y a une volonté inébranlable d'émerger "

interview

En visite à Dakar au milieu du mois de mars, Harjit Singh Sajjan, Ministre canadien chargé du Développement international, est pour l'approfondissement des relations entre le Canada et le Sénégal. Dans une région instable, il a plaidé pour le renforcement des économies comme Dakar et Accra.

Monsieur le Ministre, peut-on savoir l'objet de votre visite au Sénégal ?

C'est la première fois que je viens au Sénégal en tant que Ministre du Développement international. Mais, j'étais ici, en 2016, pour une brève visite en tant que Ministre de la Défense nationale. Donc, dans mes nouvelles fonctions, il est important, pour moi, de venir ici, d'apprendre et d'échanger avec les dirigeants du Gouvernement. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec deux Ministres. J'ai vu quelle est la vision du pays ainsi que ses programmes et ce qui s'y passe. Donc, ceci me permet de prendre les décisions appropriées.

Je ne veux pas dire voilà ce que nous pensons que le Sénégal devrait faire. Je veux voir ce que le peuple sénégalais veut faire et comment pouvons-nous le soutenir ? L'une des raisons pour lesquelles je suis ici, c'est de voir de visu les programmes mais également voir quelles sont les nouvelles opportunités que les deux pays peuvent faire ensemble.

Comment jugez-vous l'état des relations entre votre pays, le Canada, et le Sénégal ?

Les relations entre les deux pays sont extrêmement bonnes et elles se sont développées au fil du temps. Depuis ma dernière visite, nous avons un accord pour avoir un hub de support à la base. Nous pouvons également mener des exercices d'entraînement avec la Marine. Dans mon nouveau portefeuille ministériel aussi, les choses ont évolué. Le commerce a également progressé. J'ai eu une bonne discussion avec le Ministre sénégalais en charge du Commerce avant de venir et nous échangerons une fois rentré.

Et cela permet à nos Départements respectifs de voir comment nous pouvons approfondir notre relation bilatérale. Ma responsabilité est de gérer le développement international du Canada et nous avons eu une collaboration formidable. Il y a des progrès considérables dans ce pays. Eh bien, avec ces progrès, la prochaine étape est de savoir comment passer du développement aux opportunités économiques. Il y a une volonté inébranlable d'émerger. Je pense que le Sénégal a fait des efforts pour se développer. Mieux, le pays a un potentiel important pour pouvoir fournir, au sens large, un soutien à la sous-région.

Votre objectif, c'est de " Servir le Canada " disiez-vous lorsque vous prêtiez serment en tant que Ministre en charge de la Défense nationale. À présent, vous êtes à la tête Ministère du Développement international. Quelle impulsion comptez-vous donner à ce Département ?

Au Canada, les gens viennent d'un peu partout dans le monde. Tous considèrent que c'est leur patrie. Dans notre pays, tout le monde est immigrant, à moins que vous ne soyez un autochtone des Premières Nations qui habitent ces terres depuis très longtemps. Ce sont eux qui nous ont accueillis. Mon objectif personnel en tant que Ministre en charge du Développement international est de voir comment nous pouvons aider les gens à travers le monde, comment nous pouvons aider les Nations à développer la capacité d'être en mesure d'aider toutes les personnes, en particulier les plus vulnérables. Et nous mettons un accent très particulier sur les femmes et les filles. Ce que nous voulons faire, c'est non seulement aider les Nations à se développer mais à devenir aussi des puissances économiques. Ainsi, elles seront en mesures de trouver des solutions à l'extrême pauvreté dans le monde. Nous voulons donc être en mesure de redonner ce que nous avons reçu mais également examiner les opportunités de collaboration.

Vous avez été Ministre fédéral en charge de la Défense nationale. En 2018, le Canada s'était opposait à une prolongation de sa mission au Mali. Plus récemment, la France a décidé de se retirer de ce pays. Des Nations occidentales comme le Danemark vous ont emboité le pas. Que pensez-vous, de manière générale, de la situation sécuritaire au Sahel ?

Les problèmes de sécurité autour du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, entre autres, sont une préoccupation importante. Lorsqu'il s'agit de défis sécuritaires, il ne s'agit pas seulement d'être présent, mais de travailler en équipe. Nous sommes présents dans la région. Nous avons une présence dans différents pays. Nous faisons beaucoup de renforcement des capacités. Nous le faisons depuis plusieurs années. Maintenant notre marine vient régulièrement ici pour mener des exercices ; ce qui ne se faisait pas par le passé. Nous intervenons au Niger où nous avons une petite unité. Nous avons maintenu, au Mali en particulier, la mission d'évacuation médicale. Nous avons estimé qu'il était très important d'avoir ces missions d'assistance technique.

Nous pourrions simplement nous limiter à la fourniture de troupes, mais l'assistance technique et le renforcement des capacités consolident les missions de maintien de la paix des Nations unies. Malheureusement, cette assistance technique ne peut être maintenue pendant longtemps par un seul État. Donc, ce que nous faisons en tant qu'États, c'est de s'occuper, de manière alternative, de cette assistance. De cette façon, on est en mesure de maintenir cette mission, d'autant plus que de nombreux pays sont impliqués. Au Sahel, il y a beaucoup d'inquiétudes. C'est pourquoi il est important de s'assurer que des Nations comme le Sénégal restent non seulement stables mais que l'on puisse s'assurer aussi qu'elles soient dans les meilleures conditions pour la poursuite des opportunités économiques.

Il y a environ un mois, vous reveniez sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, un conflit qui affecte de plus en plus le reste du monde. Le Canada est connu pour être un pays pacifique. Existe-t-il des initiatives canadiennes pour un cessez-le-feu ?

Le Canada a toujours promu la paix. Nous avons pris part à beaucoup de missions de maintien de la paix dans le passé. Mais, nous savons aussi que nous devons nous battre quand nous en avons besoin. En fait, nous avons pris part à toutes les missions de l'Otan, à chaque fois qu'il y a eu un conflit ; de la Première Guerre mondiale à la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne l'Ukraine, nous examinons la situation. Nous recherchons toujours la paix. Mais, en même temps, il faut être prêt à se battre. Et c'est exactement ce que nous avons fait.

Dans l'Otan, nous avons augmenté significativement notre présence sur le flanc Est au fil des années. Nous avons assisté l'Ukraine pour faire face à la nouvelle invasion que le Président Poutine avait planifiée. Nous lui avons envoyé un message fort. S'il pense qu'il peut redessiner totalement les frontières d'une autre Nation, à travers le canon d'un fusil, il se trompe. Le peuple ukrainien ripostera. Nous œuvrons toujours pour la paix parce que l'instabilité qui a été créée, comme vous l'avez mentionné, à long terme, va avoir un effet d'entraînement partout dans le monde. L'Ukraine fournit une quantité importante de blé au reste du monde. Ce conflit aura donc un impact sur le monde en développement. C'est pourquoi il est encore plus important pour des pays comme le Sénégal ou le Ghana, par exemple, qui ont les potentialités, d'aller au-delà de l'autosuffisance et de devenir exportateurs. C'est donc là que nous devons tous travailler ensemble parce que l'instabilité qui y a été créée va nous affecter tous.

Vous êtes Canadien d'origine indienne. Vous avez servi à différents niveaux votre pays et présentement, vous êtes le Ministre en charge du Développement international. C'est dire que vous avez une intégration réussie. Que vous inspire le débat, surtout en Occident, sur les questions migratoires ?

Le Canada est composé de gens venus d'un peu partout dans le monde comme je l'ai dit plus tôt. À moins que vous ne soyez des Premières Nations autochtones qui ont été sur ces terres, tout le monde est un immigrant, que vous soyez venu il y a 10 ans ou il y a 300 ans, votre famille est originaire d'un autre pays. Et c'est cela la beauté du Canada. Et c'est grâce à cela également que nous avons le sens de la responsabilité de redonner au monde. Nous avons une perspective unique, même si nous venons de l'Inde. C'est très important pour moi de venir dans cette région et de pouvoir montrer à quel point nous nous soucions de la manière dont nous pouvons aider grâce à la coopération. Ce sont des opportunités économiques importantes pour votre pays, mais évidemment, elles le seront pour le nôtre.

Avec les partenaires multiples, il y a possibilité de se soutenir mutuellement et à en tirer profit. C'est la meilleure façon de grandir. C'est donc ce que je ramène de mon expérience de l'Inde. Je suis né dans un petit village en Inde, avec ma sœur. L'école de ma sœur était à l'air libre, sous un arbre, dans une zone rurale. Et tout ce que nous avions, c'était l'agriculture. Nous n'avions pas de tracteur. Nous n'avions rien. Et mes parents ont fait le choix de venir au Canada où nous avons eu cette formidable opportunité. Elle est diplômée de Harvard. Mes parents ont eu trois entreprises et ont soutenu la communauté.

La raison pour laquelle j'ai partagé cet exemple est qu'il n'y a pas de différence avec les autres exemples du monde entier, en particulier au Sénégal. Nous avons, au Canada, des Canadiens d'origine sénégalaise et c'est la même histoire, le même potentiel. Alors, quand je viens ici, je suis tellement fier de pouvoir regarder ces opportunités. Et la seule chose que nous disons, c'est que nous voulons nous assurer que la Nation entière soit soutenue en veillant à ce que les plus vulnérables reçoivent notre aide. Donc, la prochaine fois que je viendrai, je veux aller dans les régions rurales du pays et regarder les programmes dans les régions difficiles. Ils ont le même potentiel que chacun d'entre nous. La seule différence est que certains d'entre nous ont eu l'occasion d'y parvenir. Imaginez donc, quand vous leur donnez l'opportunité, quel potentiel cela peut représenter pour un pays !