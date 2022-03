Sénégal: Exposition au Musée des Civilisations noires - Pablo Picasso à Dakar, 50 ans après

Pablo Picasso (1881-1973) revient à Dakar, un demi-siècle plus tard. Ce sera au gré d'une exposition qui sera abritée par le Musée des civilisations noires, du 1er avril au 30 juin.

Le Musée des civilisations noires reçoit, du 1er avril au 30 juin, l'exposition " Picasso à Dakar, 1972-2022 ". Celle-ci comporte une trentaine de pièces, prêtées par le Musée du Quai Branly Jacques Chirac et le Musée national Picasso Paris, qui rejoindra douze autres œuvres issues de collections dakaroises. Ces deux mois d'enchantement artistique établiront la mise en lumière et l'attrait de Picasso pour l'art africain.

" Picasso à Dakar, 1972-2022 ". L'intitulé porte en elle toute une histoire, tout un historique. Cinquante ans après, le mythique plasticien Pablo Picasso revient dans la capitale sénégalaise à travers ses œuvres. En 1972, le peintre, dessinateur et sculpteur d'origine espagnole était venu présenter à Dakar, au Musée dynamique (là où se trouve désormais la Cour suprême), une exposition individuelle. C'était sur l'initiative du poète-président Léopold Sédar Senghor qui cherchait à opérer une politique culturelle à même de valoriser les traditions africaines créatrices et promouvoir les contacts entre les cultures visuelles du monde. Si cette idée de diplomatie et de coopération artistiques a été articulée autour des pièces du plasticien occidental en 1972 et 2022, ce n'est juste pas parce que son œuvre est vaguement universelle ou reçue en terre sénégalaise.

Les arts africains ont été une forme d'inspiration formelle et une révélation qui l'a fait confronter à la fonction magique de l'art et prendre conscience de la capacité d'exorcisme de la peinture. Comme le soulignait Senghor, Pablo Picasso a su dépasser les considérations esthétiques convenues dans sa pratique et distinguer les formes des symboles. Le plasticien a également réussi, continuait Senghor dans son discours lors de l'inauguration de l'expo de 1972, faire " entrer en conversation ou en conflit des réalités apparemment hétérogènes, homme ou dieu, chose ou rêve ". Il faut remarquer que cette exposition met encore en dialogue les pièces de Picasso aux œuvres africaines exposées dans les espaces du Musée des civilisations noires. Cette dernière entité montre par ailleurs sa capacité d'accueil et de conservation d'œuvres d'art majeures du monde et se voit encore mieux être inscrite au tableau des institutions muséales les plus illustres.

Le commissariat de l'exposition est partagé entre les Sénégalais Ousseynou Wade et Dr El Hadji Malick Ndiaye, et les Français Hélène Joubert et Guillaume de Sardes. L'exposition voit le jour grâce à l'active collaboration entre le Musée des civilisations noires, le Musée Théodore Monod d'art africain, le Musée national Picasso - Paris et le Musée du Quai Branly Jacques Chirac. Ce dernier musée a engagé le projet en 2016, à partir de l'engagement en faveur d'une large diffusion de l'œuvre de Picasso et de possibles et perpétuelles relectures autour de sa réception.