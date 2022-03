Cote d'Ivoire: Rhdp/Nommé au poste de secrétaire national - Ouattara Dramane échange avec les militants de France

Mission fructueuse pour le nouveau secrétaire national du Rhdp en charge de la Diaspora.

En effet, il a eu des rencontres importantes et échangé avec les principaux responsables du parti des Houphouétistes de France. "Je suis de retour au pays, après un court séjour en France marqué par des rencontres politiques avec les responsables locaux du Rhdp ", a-t-il indiqué, le mercredi 30 mars 2022, dans une note de presse en assurant que "ces rencontres se sont très bien déroulées et augurent des perspectives heureuses pour notre grand parti, le Rhdp, en France".

Ouattara Dramane a également affirmé qu'il l'a réussie, cette première sortie officielle grâce au soutien de personnalités de premier plan de son parti. Aussi a-t-il exprimé sa gratitude à ces personnalités notamment Maurice Kouakou Bandaman, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Konaté Issiaka, diplomate et secrétaire national adjoint, par ailleurs consul général de la Côte d'Ivoire en France ainsi que les "vaillants militants" conduits par le délégué extérieur en France, Gnizako Gogoua Vincent.

Selon le responsable politique en charge des militants de l'étranger, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mission qui lui a été confiée après sa nomination en février dernier, par le président du Rhdp. Cette nouvelle charge est consécutive à la restructuration du parti voulue par le Président Alassane Ouattara. Conscient de l'ampleur de la tâche qui l'attend, Ouattara Dramane a affiché sa ferme volonté de réussir sa mission. "En me nommant à ce poste, j'ai conscience que le président du Rhdp indique clairement le prix qu'il attache à la diaspora, à son rôle dans la vie et dans les défis à venir de notre grand parti", avait-il déclaré, après sa nomination.

Le premier responsable de la diaspora du parti au pouvoir dans avait aussi exprimé conviction que c'est union des membres du parti qui leur permettront degagner tous les combats auxquels feront face. "Ensemble, nous irons toujours plus loin, je prends ici l'engagement d'œuvrer, aussi vite que possible, de manière inclusive, au renforcement des liens entre tous les membres du secrétariat national chargé des militants de l'extérieur, dans un esprit de fraternelle collaboration", avait-il indiqué. Il faut souligner que le nouveau secrétaire en charge des militants de la diaspora sera épaulé dans sa mission par ses adjoints : Issiaka Konaté, Alimata Dembélé et N'ZI Bernard Kokora.

Fer de lance de la mobilisation des militants de l'extérieur, cette équipe a récemment reçu sa feuille de route qui lui assigne ses objectifs. "J'ai accueilli avec fierté ma nomination au poste de secrétaire national chargé des militants de l'extérieur. Ce lundi 14 mars, j'ai reçu officiellement notre feuille de route et les objectifs à atteindre au sein de notre secrétariat. Je tiens à réitérer mes remerciements au Président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance et au secrétaire exécutif, Adama Bictogo. Membres du secrétariat national chargé des militants de l'extérieur, nous affirmons notre total engagement et notre disponibilité à la réussite de cette mission", avait-il rassuré.