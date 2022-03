Cote d'Ivoire: Affaire vente de NSIA Tour - Le Conseil municipal du Plateau valide l'achat

La mairie du Plateau fait des précisions concernant son intention d'achat de la Tour Nsia sur le territoire communal.

Dans une note officielle ce mercredi 30 mars 2022, l'institution souligne que le projet a été approuvé par les conseillers, estimant que cette initiative permettra à la commune du Plateau, de non seulement "constituer un patrimoine foncier". Mais aussi et surtout "d'améliorer ses ressources propres à travers l'exploitation dudit immeuble qui génèrera pour elle des recettes additionnelles".

Tout en assurant que cette acquisition ne se fera pas en dehors de l'approbation de l'Autorité de tutelle des collectivités territoriales, la mairie précise qu'elle s'attèlera à communiquer de la manière la plus transparente possible sur les détails de cette opération d'envergure. Il est bon de préciser que cet immeuble est mis en vente par le propriétaire qui est Nsia Banque Côte d'Ivoire.

"NOTE D'INFORMATIONS :

Il nous est donné d'observer depuis quelques jours que l'information relative à la volonté des organes municipaux de la Commune du Plateau d'acquérir la Tour NSIA, fait l'objet d'interprétations, de suspicions diverses et même d'accusations infondées. Pour lever toute équivoque sur la démarche observée par l'Autorité municipale, nous tenons, par la présente, à éclairer les populations du Plateau et l'opinion publique sur la réalité des faits se rapportant à cette information. Dans le cadre de l'offre publique de vente de la Tour NSIA initiée par NSIA Banque CI ,qui compte délocaliser son staff administratif dans la Commune de Cocody, l'offre de cette banque fait l'objet de diverses manifestations d'intérêt aussi bien par des personnes morales que par des personnes physiques intéressées par cet immeuble.

C'est dans ce cadre que le Conseil municipal de la Commune du Plateau, réuni en session publique, le vendredi 18 mars 2022, de 15h33 mn à 19h05 mn, à la salle de mariage, a examiné différents points inscrits à l'ordre du jour de ses travaux dont un point spécialement consacré à l'examen de l'offre commerciale de vente de la Tour NSIA proposée par NSIA Banque CI. A l'issue des débats des membres du Conseil Municipal sur ce point, tous les intervenants ont unanimement salué cette initiative d'acquisition d'un immeuble pour permettre à la Commune du Plateau, d'une part, de constituer un patrimoine foncier et, d'autre part, d'améliorer ses ressources propres à travers l'exploitation dudit immeuble qui génèrera pour elle des recettes additionnelles. Après l'examen de l'offre , le Conseil municipal a autorisé le Maire, d'une part, à adresser à la Direction Générale de NSIA Banque CI Banque une lettre de manifestation d'intérêt pour l'acquisition dudit immeuble et, d'autre part, à commander une contre-expertise complète qui lui permettra d'endosser une contre-proposition juridique et financière qui sera adressée à la banque.

Il est important de préciser que la délibération du Conseil municipal qui a autorisé la manifestation d'intérêt a été adoptée à 100% par les membres du Conseil municipal présents ou représentés lors du vote portant sur ce point. En outre, aucun engagement définitif de la part des organes municipaux ne saurait se faire dans le cadre de cette acquisition en dehors de l'approbation de l'Autorité de tutelle des collectivités territoriales. La Mairie de la commune du Plateau mettra un point d'honneur à communiquer de la manière la plus transparente possible sur les détails de cette opération publique d'acquisition et tient à rassurer les populations du Plateau et l'opinion publique que les actions qu'elle met en œuvre ont pour objectifs le bien-être des populations, le développement de l'offre des infrastructures communautaires et la consolidation du patrimoine de la Commune qui est, à ce jour, l'une des rares grandes cités du monde , de surcroît membre du très sélectif GBD innovation Club ( club des centres d'affaires ) à n'avoir aucun patrimoine foncier propre.