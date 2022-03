Cote d'Ivoire: Éléphants - Ces erreurs à répétition qui confondent Beaumelle

Eliminé en huitièmes de finale de la Can 2021 au Cameroun, Patrice Beaumelle avait la possibilité de redorer son blason auprès du public sportif ivoirien lors des deux matchs amicaux contre la France et l'Angleterre.

Pour plusieurs observateurs, une belle performance de ses poulains aurait permis à l'entraîneur des Éléphants de reprendre la main à la tête d'une sélection où il a toujours du mal à faire passer sa science après deux ans d'exercice. Malheureusement, les Éléphants enregistrent deux défaites. Si la première contre la France a suscité une compréhension, contre l'Angleterre, les Éléphants sont totalement passés à côté de leur sujet. Dominés dans tous les compartiments par les Three Lions ( 62 contre 38% de possession pour les Anglais), les Éléphants sont restés étrangement sans réaction face aux joueurs de Gary Southgate.

Pourquoi deux prestations si différentes des Éléphants, en deux matches de court d'intervalle? Cela confirme l'inconstance de l'équipe de Patrice Beaumelle. Elle est capable de sortir un grand jeu et deux jours après, présenter une piètre prestation. Pour une équipe avec des joueurs de haut niveau, cela ne rassure pas. Ce fut le cas pendant la Can où chaque sortie des Éléphants était différente de la précédente. Pour en revenir à la sortie contre l'Angleterre, Beaumelle a-t-il eu tort d'apporter quelques retouches à son onze de départ contre la France ? Contre les Three Lions, il a effectué quatre changements. Déli Simon, Hassane Kamara, Max Gradel et Maxwel Cornet effectuaient leur entrée à la place de Willy Boly, Ghislain Konan, Sangaré Ibrahim et Wilfried Zaha.

Beaumelle avait-il réellement la conviction de ses choix ou a-t-il cédé à la pression de ceux qui estiment qu'un match amical est fait pour voir d'autres joueurs en situation de jeu ? En tout état de cause, ceux qui ont fait leur entrée n'étaient pas des nouveaux venus. Un changement de dispositif dont l'impact s'est fait immédiatement ressentir. Une équipe en manque totale d'inspiration. Deuxième aspect important, certains éléments semblaient émoussés après la partie intense livrée contre la France. C'est le cas de Nicolas Pépé qui a pris, cette fois, moins d'initiative que contre la France. Franck Kessié n'a également pas pris de risque et a été moins visible que lors du match contre la France.

Que dire du capitaine Serge Aurier ? Déconcentré et diminué physiquement, son expulsion a totalement coupé les jambes à ses coéquipiers au moment où ceux-ci devraient réagir. L'entraineur des Éléphants a également créé la confusion dans son jeu offensif avec la présence de Max Gradel dont on ignorait totalement le rôle. En un mot, les choix de Patrice Beaumelle sur ce deuxième match sont discutables. Dans l'animation offensive, le coatch des Pachydermes ivoiriens aurait pu faire appel à des joueurs plus motivés. Jérémie Boga, Kouassi Evrard auraient peut-être donné un peu plus de vivacité au jeu des Ivoiriens. L'entraîneur des Éléphants n'est cependant pas le seul coupable. Il faut le reconnaitre, les joueurs n'ont pas eu d'orgueil face à l'Angleterre. Une défense qui prend un but quasiment dans les mêmes conditions sur deux matches, cela interpelle. Le chantier est vraiment immense avec ou sans Beaumelle avant la Can 2023.