Cote d'Ivoire: Carte nationale d'Identité - 2 599 788 cartes retirées

Le Conseil des ministres du mercredi 30 mars 2022, tenu à Abidjan-Plateau a adopté une communication relative au bilan cumulatif de l'opération d'identification au 28 mars 2022 et à la fin de la validité des Cni produite en 2009.

Ce sont 4 649 777 enrôlements dont 3 015 241 au titre des renouvellements et 1 634 536 nouvelles demandes, pour une cible prévisionnelle totale de 10 500 000. 3 213 213 cartes nationales d'identité ont été produites et 2 599 788 cartes retirées. 219 526 dossiers sont en cours de traitement dans le système central dont 29 322 demandes de renouvellement et 190 204 nouvelles demandes nécessitant pour certains la mise à disposition d'informations complémentaires et l'authentification des documents justificatifs fournis à l'enrôlement pour d'autres.

Il convient de relever que le dispositif actuel de l'Oneci permet le renouvellement de la Cni en moins de quatorze et le traitement de toutes les demandes en plus de la prise en charge des réclamations via un call center et un centre de gestion des réclamations. Ce dispositif a facilité l'apurement à plus de 92% des demandes en instance au 31 décembre 2021 et la production de plus de 3 millions de Cni. Aussi le gouvernement rappelle aux populations concernées que la prorogation au 31 mars 2022 de la période transitoire de validité des cartes nationales d'identité (Cni) arrivant à expiration le 31 décembre 2021, prendra effectivement fin à l'échéance prévue. En d'autres termes, la validité des Cni produite en 2009 expire au 31 mars 2022. Passé ce délai, les Ivoiriens de 16 ans et plus ne disposant pas de Cni biométrique en bonne et due forme seront considérés en situation irrégulière, conformément à la réglementation en vigueur.