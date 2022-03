Afrique: Coupe du Monde 2022 - L'Algérie et l'Italie, ces (récents) champions continentaux qui ne seront pas au Qatar

C'est connu de tous, l'Algérie et l'Italie ne participeront pas au Mondial 2022 au Qatar en novembre prochain. Une chose qui passe difficilement tant ces deux nations ont dominé ces dernières années. L'Algérie, championne d'Afrique 2019 et l'Italie, championne d'Europe 2021. Algériens et italiens regarderont la prochaine Coupe du Monde depuis la maison. Ils n'ont pas réussi à se qualifier lors des phases éliminatoires. L'Algérie, s'est faite éliminer dans les dernières minutes face au Cameroun, et l'Italie, a été battue par la modeste équipe de la Macédoine. Une désillusion pour deux récents champions d'Afrique et d'Europe, qui détiennent les plus longues séries de matches sans défaite.

Deux champions continentaux et des records mondiaux:

En 2021, l'Italie remportait l'Euro face à l'Angleterre dans une séance des tirs au but où Donnarumma, le portier italien, avait fait sensation. Mais bien avant ce sacre, les hommes de Roberto Mancini avaient commencé une série d'invincibilité en 2018. 37 matchs (30 victoires et 7 nuls) sans défaite, la plus longue de l'histoire du football mondial, qui finalement s'est achevée en 2021, grâce à l'Espagne (1-2). Mais les Italiens auront fait plus mieux que la grande équipe du Brésil, championne du Monde en 2014, qui avait atteint les 35 matchs sans défaite. L'Algérie elle, devenait championne d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire en battant le Sénégal 1-0, en 2019. Et entre 2018 et 2022, les poulains de Djamel Belmadi avaient réussi à réaliser une série de 35 matchs sans défaite. Cette série d'invincibilité s'est arrêtée lors de la CAN 2021 lors du match perdu (0-1) face à la Guinée-Equatoriale en phases de groupe.