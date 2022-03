Sénégal: Fonds international de développement agricole - Les Etats membres invités à proposer des candidats à la présidence

Alors que les préoccupations concernant la sécurité alimentaire mondiale s'amplifient partout dans le monde, le Fonds international de développement agricole (Fida) a appelé aujourd'hui ses 177 États membres à présenter des candidatures à la présidence de l'institution. Le Fida est un organisme spécialisé des Nations Unies et une institution financière internationale dont la mission est de lutter contre la pauvreté et la faim dans les zones rurales.

"Le Président, qui occupe le plus haut poste de responsabilité au Fida, dirige l'organisation et préside son Conseil d'administration. Les candidatures à la présidence, qui ne peuvent être soumises que par les États membres du Fonds, devront être reçues par le secrétaire du Fida au plus tard le 6 mai 2022 ", lit-on dans un communiqué de presse. Selon la même source, le prochain président prendra les rênes du Fida à un moment décisif. "Le spectre d'une crise alimentaire mondiale, imputable à la hausse des prix des aliments et des carburants (aggravée par le conflit en Ukraine) et susceptible d'affecter particulièrement les populations rurales les plus pauvres du monde, suscite une vive inquiétude. Les petits producteurs souffrent déjà des effets de la pandémie de Covid-19, de sécheresses, de cyclones et d'autres catastrophes naturelles. Leurs revenus devraient être touchés par la hausse des prix des intrants et les perturbations sur les marchés, qui devraient aussi avoir des effets catastrophiques à long terme sur leur nutrition et leur sécurité alimentaire ", informe la même source.

Le Fida joue un rôle central dans l'amélioration de la résilience des petits producteurs ruraux aux chocs et veille à ce qu'ils puissent continuer à produire des aliments et à gagner leur vie. Ses investissements en faveur de l'adaptation au changement climatique et de la durabilité des systèmes alimentaires contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable qui visent à éradiquer la faim et la pauvreté. À l'issue du processus d'appel à candidatures, l'élection du prochain président aura lieu le 7 juillet 2022, lors de la première session extraordinaire du Conseil des gouverneurs du Fida. Principal organe directeur du Fonds, le Conseil des gouverneurs est doté des pleins pouvoirs de décision. Le Président du Fida est nommé pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Le nouveau président prendra ses fonctions le 1er octobre 2022.