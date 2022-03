Sénégal: Macky donne à ses ministres jusqu'au mois de mai pour matérialiser les accords signés avec les syndicats d'enseignants

Suite à la conférence de presse, le mercredi 09 mars dernier, des syndicats d'enseignants à savoir le SAEMSS et le CUSEMS pour sonner l'alerte afin que l'État respecte les accords signés, le chef de l'État réagi en Conseil des ministres de ce mercredi 30 mars 2022. Dans la note sanctionnant ladite rencontre hebdomadaire, Macky Sall donne une date butoir pour la concrétisation des engagements pris par l'État.

La note renseigne que sur le climat social et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l'Etat a insisté sur " le suivi des négociations et l'application des accords avec les syndicats : sur ce point, le Président de la République demande, aux Ministres concernés, de veiller, avec les syndicats d'enseignants, à la matérialisation effective, à partir de mai 2022, des accords récemment signés afin de garantir la stabilité sociale durable du système éducatif" . Le Chef de l'Etat a, dans la même veine, demandé au Ministre de la Santé et de l'Action sociale en rapport avec le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Travail, d'assurer le suivi rapproché de la prise en charge des revendications des syndicats et personnels de santé. À noter que deux grands cadres unitaires des syndicats de la santé sont présentement en grève de 72h (30, 31 mars et le 1er avril), en même temps. Il s'agit de l'alliance And Gueussem et de la Fédération des syndicats de santé (F 2S).