Sénégal: Un protocole additionnel à la Convention d'Abidjan sur les AMP en gestation

Saly Portudal — Les pays signataires de la Convention d'Abidjan sur la gestion des aires marines (AMP) protégées envisagent de mettre en place un protocole additionnel, a appris l'APS de différents responsables.

Le protocole additionnel vise à renforcer la coopération régionale en matière de gestion durable des ressources marines et côtières, ont-il fait savoir en marge du 10e Forum régional marin et côtier axé sur le thème : "La santé des océans : enjeu de développement durable pour les pays du littoral ouest africain." La Convention d'Abidjan sur les océans et le milieu marin constitue un cadre juridique garantissant la mise en œuvre d'accords multilatéraux sur l'environnement (AME) dans la région.

Elle soutient les activités des pays membres afin de mieux gérer leurs côtes et leurs océans et promeut la mise en œuvre de leurs engagements dans la politique de protection de leur milieu mari net côtier. La Convention s'inscrit dans une dynamique de planification intégrée et de développeemnt coordonné de la zone côtière incluant les régions insulaires et les bassins hydrographiques, de maintien de l'intégrité des régions insulaires du litotoral et des bassins hydrographiques au profit des généraions actuelles et futures. Pendant plus de 6 ans, la Convention d'Abidjan a accéléré le processus d'élaboration d'instruments de coopération régionale.

Ces accords incluent les protocoles additionnels à cette convention notamment la pollution provenant de sources et d'activités terrestres, la gestion intégrée et durable des zones côtières et de la mangrove. "Les pays doivent enrichir le contenu à travers un processus de répartition et de concertation, mais aussi de communication, de vulgarisation permettant de capitaliser les expériences sur d'autres conventions, les échecs les réussites" a indiqué, Ahmed Senhoury, Directeur du partenariat régional pour la conservation côtière et marine (PRCM). Il a ainsi fait savoir que qu'un atelier régional de validation technique allait être prochainement organisé avant que des propositions soient formulées à la Conférence des parties des Nations unies pour l'environnement.