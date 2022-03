Congo-Kinshasa: Sondage Berci-GEC-Ebuteli - Jason Stearns crie à la manipulation !

Le Groupe d'étude sur le Congo (GEC) fustige la surexploitation médiatique tendancieuse fondée sur un raccordement frauduleux et une lecture biaisée de son sondage.

D'après le GEC, le sondage "L'an 3 de Tshisekedi : la fin de l'embellie ? ", réalisé en décembre 2021 avec EBUTELI, en partenariat avec BERCI, était focalisé sur le résultat des enquêtes menées sur ce que pense les congolais de leurs gouvernants actuels et des leaders politiques, toutes tendances confondues, à quelques mois des prochaines élections. Jason Stearns, Directeur de GEC et co-auteurs de ce sondage, remet plutôt les pendules à l'heure et crie à la manipulation de l'opinion de ce sondage à des fins visiblement électoralistes.

"Un raccordement frauduleux a été constaté et Jason Stearns (Directeur de GEC) a rétabli la vérité : " la personnalité politique préférée est Eve Bazaïba (46%) suivi de Katumbi (43%). Et demander si vous avez une bonne opinion de quelqu'un est très différent que demander si vous allez voter pour quelqu'un ", lit-on, dans une déclaration aux allures d'une mise au point.

"Il ressort clairement que l'exploitation biaisée de ce sondage téléguidée en faveur d'un camp ou d'un autre, obéirait à une logique de positionnement politicien dans la perspective des élections 2023. Une pure distraction au lieu de se concentrer à donner le meilleur aux côtés du PR, dans le cadre du l'USN, pour travailler sur les besoins prioritaires du peuple Congolais ", poursuit cette même déclaration.

" ... on a publié un sondage (... ). Plusieurs médias ont fait une lecture tendancieuse du rapport en disant que c'est la preuve que Katumbi est l'homme politique le plus préféré en RDC. Pour nous, le plus important de ce sondage était de communiquer la déception ressentie par beaucoup de congolais par rapport à l'insécurité, la corruption et l'impunité. Pas de plaider en faveur d'un politicien quelconque", soutient, par ailleurs, Jason Stearns, le Directeur de GEC sur son compte Twitter.

Pour rappel, plusieurs médias ont abordé le sondage de GEC et EBUTELI en partenariat avec BERCI en mettant en avant Félix Tshisekedi, actuel président de la République comme celui qui perdrait de plus en plus la confiance de ses concitoyens congolais.

Et pourtant, plusieurs autres noms des personnalités, y compris ceux de quelques Ministres, des acteurs politiques, des organisations et leaders de la société civile et, même, des responsables de la Police, qui y sont également cités, n'auraient bénéficié d'aucune mention dans cette campagne.