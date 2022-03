Congo-Kinshasa: Clôture du mois de mars - "AGIR pour le changement" - Nicoletta Ntoya Nseki exhorte la Femme congolaise à l'action

A l'occasion de la clôture du mois de la femme, les femmes du parti politique " AGIR" pour le changement ont organisé le samedi 26 mars 2022, au centre CEPAS, une conférence de presse placée sous le thème "défis de genre face à l'émergence".

Mme Nicoletta Ntoya Nseki, Secrétaire Générale du parti politique Alliance des Démocrates Humanistes ( A.D.H), a, au cours de ces échanges, souligné le respect des droits de la femme, de ses vertus et mérites. Pour cette femme politique, la femme, quelle que soit sa nature, reste un élément indispensable dans la société, au même titre que l'homme. Mais, qu'il ne suffit pas de le dire, il faut que la femme de son côté fournisse des efforts pour assumer sa place. C'est ainsi qu'elle a insisté sur l'instruction de la femme pour que celle si soit à même de défendre ses valeurs.

Nicoletta Ntoya soutient que les droits de la femme et de la jeune fille sont des droits humains. A ce titre, ils couvrent tous les aspects de la vie : santé, éducation, participation politique, bien-être économique. Elle exhorte les femmes et les jeunes filles à s'approprier de la lutte pour le respect de leurs droits. " Les femmes et les jeunes filles doivent lutter pour bénéficier du plein exercice de tous leurs droits humains dans l'égalité et d'être à l'abri de toutes les formes de discrimination.

(... ) Nous les femmes, nous ne prenons pas le temps de lire nos droits, mais nous faisons ce que les gens nous disent de faire... la jeune fille a droit à la scolarité comme un homme, et il faut avoir la tête, si on parle dans le cas de sexe, l'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme, mais sur le plan scientifique on est égal, parfois la femme travaille plus que l'homme, mais elle n'est pas vraiment considérée dans la société. Ainsi nous devons revendiquer nos droits ", a-t-elle indiqué.

Elle a, par cette même occasion, fustigé les préjugés selon lesquels la femme est un être faible. " Souvent les femmes sont considérées comme des êtres faibles. Mais moi, je dirai qu'une femme est plus forte que l'homme. J'ai réalisé une émission pour le 8 mars, je voulais que l'une soit en pantalon, et l'autre en pagne. C'était pour faire comprendre à l'autre que, la femme n'est pas être en pagne mais, par contre un être qui a une tête parfaite. Parce que la femme qui était en pantalon était une femme bien garnie avec la tête bien faite, intelligente plus que l'autre.

C'est-à-dire que la femme doit prendre conscience et savoir son rôle dans la société. Depuis de nombreuses années, les sociétés modernes ont traversé par des nombreux débats politiques, mais aussi scientifiques de la question de gérer et des inégalités sociales. Ceci a provoqué dans le chef de la femme un certain comportement de révolte. Même dans les pays étrangers, les femmes se sont levées pour la revendication de leurs droits. Le 8 mars est un jour où la femme doit se poser la question de savoir ce qu'elle a réalisé dans la vie ", a-t-elle souligné.