Gabon: Koula-Moutou - L'association Naissance sur la Lolo-Bouenguidi pour le rayonnement de la cité

Les jeunes issus de l'Association Naissance sur la Lolo Bouenguidi ont retroussé les manches le week-end écoulé afin d'apporter une cure de jouvence au pont à sens unique, aux panneaux de signalisation et aux trottoirs de leur département. Cette énième activité, bénéfique à la communauté, vise à améliorer le vivre-ensemble.

Les barres du pont à sens unique de la Lolo Bouenguidi, les panneaux de signalisation, ainsi que les trottoirs de ladite zone, se trouvaient dans un état défectueux. C'est muni de seaux de peinture et de pinceaux que les membres de l'association Naissance sur la Lolo Bouenguidi se sont mis à la tache afin d'en faire peau neuve.

Ils veulent questeur cité rayonne, soit attrayante et se battent pour que la ville offre bien-être aux populations et surtout, à ceux qui viennent d'ailleurs." Nous avons choisi cette activité au regard de l'état défectueux des panneaux de signalisation et des barres de fer du pont. Cette énième activité rentre dans le cadre de la bonne action initiée par l'association Naissance sur la Lolo Bouenguidi " fait savoir l'une des responsables de ladite association.

Elle explique que c'est grâce aux cotisations mensuelles des membres, de l'appui des partenaires et des personnes de bonne volonté que cette activité a pu être menée. Aussi, a t-elle lancé un appel aux uns et aux autres, qu'afin de continuer dans cet élan et de matérialiser le programme d'activité voté en assemblée générale pour l'année en cours, l'implication du plus grand nombre est attendue par l'association Naissance sur la Lolo Bouenguidi.

" Nous lançons un appel à la jeunesse gabonaise et en particulier à la jeunesse kouloise à bien vouloir venir nous rejoindre pour qu'ensemble, nous devenons un, afin de soutenir les nécessiteux. lance t-elle ".

L'association Naissance sur la Lolo Bouenguidi ses objectifs, parmi lesquels, prendre à coeur les préoccupations des populations de Koula-Moutou.