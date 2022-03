Maroc: La Fondation de la MAP tient sa 10ème Assemblée générale ordinaire

Salé — La Fondation de l'Agence marocaine de presse (FMAP), a tenu, mercredi à Salé, son Assemblée générale ordinaire (AGO), après une année 2021 marquée par la pandémie du nouveau coronavirus.

Il a été procédé, à cette occasion, à l'adoption des rapports moral et financier au titre de l'exercice 2021 ainsi que du Plan d'action et du budget de l'année en cours.

Intervenant à cette occasion, le président de la Fondation MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi, s'est félicité des résultats "très positifs" enregistrés malgré le contexte difficile de la pandémie, soulignant que la Fondation, grâce à une politique de prévention efficace, a joué "un rôle central et stratégique dans la lutte contre la covid-19".

Rapide et efficace, cette gestion a permis à la MAP de passer le pic de la pandémie sans trop de dégâts et sans impacts importants sur la gestion de l'Agence et ses différentes activités, a-t-il souligné.

A cet égard, le président de la Fondation MAP a salué la qualité des prestations fournies et la forte mobilisation de la Fondation et du service social de l'Agence pour assurer les prestations sanitaires nécessaires et accompagner le personnel pour faire face à la pandémie, notant que le mode de fonctionnement, agile et souple, de la Fondation lui a permis de poursuivre ses actions et ses prestations avec rapidité et efficience.

Malgré le contexte de la crise sanitaire, les prestations de la Fondation n'ont pas cessé. Elles ont porté essentiellement sur la formation des effectifs et les programmes d'intégration des nouvelles recrues, a-t-il relevé, soulignant que la MAP, qui fait désormais partie des établissements leaders en Afrique et dans le monde arabe, dispose d'une couverture sociale globale qui touche toutes les catégories de soins et qui bénéficie à son personnel actif et à ses retraités.

Évoquant les projets futurs, le président de la FMAP a annoncé que la Fondation sera dotée prochainement de son propre siège, précisant, dans ce cadre, que les études techniques sont en cours pour lancer les travaux de construction dans les plus brefs délais.

M. Hachimi Idrissi a mis l'accent, par ailleurs, sur l'importance de garantir un cadre de travail attractif au sein de la MAP, précisant que l'Agence offre les meilleures prestations sociales de la place, une formation de qualité et un plan de carrière clair.

Le président de la FMAP a appelé, dans ce cadre, les membres du conseil d'administration de la Fondation à approfondir la réflexion sur deux principaux chantiers portant sur l'amélioration de la relation personnel-Administration et la rétention du personnel, pour lutter contre le turn-over en offrant de véritables perspectives de carrière.

Présentant les activités 2021 de la Fondation MAP, son secrétaire général M. Rachid Boumhil a indiqué que l'année a été marquée essentiellement par la reprise des activités de formation, avec un bilan de 2.725 jours-hommes.

Ces programmes de formation visent l'accompagnement de la MAP dans l'acquisition des compétences pour la création d'une réserve de managers, la consolidation des acquis en matière de leadership au féminin, le lancement de RIM RADIO et de M24 TV, la réussite de l'intégration des nouvelles recrues et la formation sur les métiers support, a-t-il noté.

Dans le domaine de la couverture médicale, l'année 2021 a été également marquée par l'amélioration de l'offre d'assurance complémentaire, a ajouté M. Boumhil, citant dans ce cadre le remboursement de 90% de la dépense médicale ambulatoire, plafonné à l'assiette de référence (TNR) et tenant compte du montant déjà remboursé par la CNOPS, le remboursement de 90% de la dépense médicale ambulatoire réelle, quel que soit le montant pris en charge par la CNOPS, et le remboursement des prestations qui ne sont pas prises en charge par la CNOPS dans la limite des montants conventionnés.

Le secrétaire général a évoqué par la suite les autres activités de la Fondation, notamment les domaines de la Prévoyance sociale, les actions de soutien social, les actions parascolaires, les activités culturelles. Il a également présenté le plan d'action 2022 de la Fondation qui prévoit, entre autres, la reprise des activités de la formation et de l'accompagnement de la MAP dans le développement des compétences, le développement des softs skills des nouvelles recrues et l'accompagnement du lancement de la chaine de télévision M24 et de RIM Radio.

La formation continue d'être le socle de l'action de la Fondation pour l'année 2022, avec un volume de formation de 2.700 jours-hommes cette année, a déclaré à M24 le Secrétaire général de la Fondation, notant que l'Agence dispose d'un plan de formation continue riche et varié, destiné à toutes les directions.

M. Boumhil a mis l'accent sur les répercussions de la pandémie sur certaines activités de la Fondation, précisant que durant l'année en cours, plusieurs de ses activités pourront reprendre après l'accalmie actuelle enregistrée sur le plan de la situation sanitaire nationale, comme les activités parascolaires, la Omra, le pèlerinage et les colonies de vacances.

De son côté, M. Abderrahim Haddad, membre du Conseil d'administration de la Fondation, s'est félicité de la qualité des prestations offertes par la Fondation malgré la conjoncture difficile liée à la pandémie.

"C'était un honneur pour nous, membres du conseil d'Administration d'apprécier les actions entreprises par la Fondation et les activités programmées pour l'année 2022", a-t-il dit, se félicitant des efforts déployés pour que la Fondation soit dotée d'un siège à la hauteur de ses ambitions. (MAP).