Congo-Kinshasa: Beni - Julienne Lusenge pour une collaboration renforcée population-MONUSCO - Autorités pour le retour de la paix

La présidente de l'ONG Solidarité féminine pour la paix et le développement Intégral (SOFEPADI) et directrice du Fonds des femmes congolaises Julienne Lusenge, souhaite une collaboration renforcée entre la population, la MONUSCO et les autorités pour œuvrer au retour de la paix dans la région.

La militante des droits de la femme, Julienne Lusenge l'a dit mardi 29 mars après une rencontre avec le chef de Bureau intérimaire de la MONUSCO/Beni, Abdourahamane Ganda.

Son plaidoyer auprès de la MONUSCO est que la voix des jeunes et des femmes de la région qui réclament la paix, soit entendu :

" Nous sommes tous pour la paix, nous voulons la paix à Beni et à Lubero, nous voulons que la population puisse aller dans leurs champs et pour ça il faut une bonne collaboration de la population, de la MONUSCO et des autorités. Donc je suis venu l'encourager [le chef de bureau] et lui demander de faire encore un peu plus. Par ce que tel qu'il fait encore le travail, il doit être encouragé et échanger sur des points sur lesquels nous pouvons encore mettre plus d'accent pour qu'on améliore cette collaboration et qu'on arrive à construire la paix".

Julienne Lusenge a aussi évoqué avec Abdourahamane Ganda, la possibilité de " voir comment relayer la voix des jeunes pour que les décideurs à tous les niveaux puissent écouter la voix de Beni, la voix des jeunes, des femmes, des gens de Beni qui réclament la paix".