Madagascar: Transport aérien - Madagascar ouvre grand ses portes

Une réouverture totale des frontières. Le mot n'est pas dit, mais c'est tout comme à s'en tenir au conseil des ministres d'hier. Sauf chamboulement, la cadence des vols desservant Madagascar devrait sensiblement augmenter dans les prochains jours, ou les prochaines semaines.

Le communiqué du conseil des ministres annonce que les mesures communiquées et actées durant le conseil des ministres d'hier, a pour objectif de "réduire les tarifs du transport aérien allant et partant de Madagascar". Aussi, dans cette optique de réduire le coût du billet, le nombre des vols entre Antananarivo et Paris sera augmenté. Dans ce sens toujours, l'Exécutif donne son feu vert pour le retour de la compagnie Turkish Airlines pour rallier Antananarivo et la Turquie, ou encore, Anta-nanarivo et Paris, en passant par la Turquie.

À part l'aéroport d'Ivato, ceux de Toamasina, Nosy Be, Mahajanga et Antsiranana, vont également, reprendre du service pour les vols internationaux. Les vols La Réunion-Toamasina, La Réunion -Nosy Be et La Réunion-Antananarivo vont reprendre. La compagnie qui va desservir ces destinations n'est pas précisée par le communiqué du conseil des ministres. La liaison aérienne entre Mayotte-Mahajanga - Antana-narivo, Mayotte - Nosy Be - Antsiranana est, également, réactivée.

Les moyens pour réduire les tarifs des billets pour Sainte-Marie seront est aussi à l'étude indique le communiqué du conseil des ministres.

Fin du confinement

"Les vols entre Antananarivo et Maurice vont reprendre également, et la signature d'un accord pour prévenir l'exportation illicite des ressources naturelles est cours", ajoute la missive rapportant les décisions prises durant la réunion hebdomadaire de l'Exécutif.

Un point sur le quel l'Exécutif met l'accent dans cette augmentation de la fréquence des vols qui desservent Madagascar est la lutte contre les trafics des ressources naturelles. Les épisodes des cargaisons d'or saisis en Afrique du Sud, ou chez les voisines de la Grande île comme les Comores mettent en lumière le fait que les trafiquants privilégient le transport aérien pour perpétrer leurs méfaits.

À la lecture du communiqué du conseil des ministres, les négociations pour un retour d'Ethiopian Airlines parmi les flottes qui desservent Madagascar sont en cours. Une des conditions pour que ce soit effective est que la compagnie aérienne éthiopienne accepte les dispositions de lutte contre les trafics de ressource naturelle édictées par l'État. L'affaire des 73 kilos et 49 kilos d'or saisis en Afrique du Sud et aux Comores, témoignent que les réseaux de trafiquants privilégient les vols d'Ethio-pian Airlines pour aller à Dubaï, principale destination des métaux précieux exportés illégalement de la Grande île.

Un accord sur la lutte contre les exportations illicites des ressources naturelles est, également, une des conditions pour la reprise des vols entre Madagascar et l'Afrique du Sud, à s'en tenir au communiqué du conseil des ministres. Sur le plan sanitaire, par ailleurs, l'Exécutif décide de lever la mesure imposant le confinement à l'arrivée des voyageurs venant de l'extérieur.

Le fait d'avoir un test PCR négatif à l'embarquement dans les vols vers la Grande île reste en vigueur, cependant. Pareillement, pour les dépistages systématiques à l'arrivée. Ceux qui seront testés positifs à la Covid-19 devront ainsi être confinés dans des établissements agréés par l'État, durant sept jours, au moins, jusqu'à ce qu'ils soient testés négatifs.