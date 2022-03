Madagascar: Reforestation - Un guide pratique de référence pour les porteurs de projet

D'aucuns reconnaissent l'urgence du reverdissement national suite aux impacts graves de l'hémorragie de nos ressources forestières accentués par le changement climatique.

Mais de nombreuses initiatives de reforestation échouent par manque d'implication des communautés, de techniques adaptées, de financement et de planification ainsi que de suivi, entre autres. Raison pour laquelle, le ministère en charge de l'Environnement et du Développement durable et l'Initiative Alamino qui est portée par le think-tank malagasy INDRI spécialisé dans la mobilisation de l'intelligence collective, ont officialisé les dix principes à respecter pour réussir tout projet de reforestation à Madagascar.

Il s'agit d'un guide pratique de référence destiné à tous les porteurs de projet. Ce document rassemble le savoir et l'expérience d'une centaine d'acteurs et plus de 150 personnalités clés qui se sont déjà engagées à le mettre en œuvre. La ministre de tutelle, Marie Vina Orléa, pour sa part, demande que ces principes soient respectés par tous les acteurs concernés à l'échelle nationale.

Sécurisation foncière. Ainsi, ces dix principes concernent notamment l'engagement à long terme des porteurs de projet de reforestation depuis la plantation jusqu'à la gestion durable des parcelles reboisées ainsi que l'approche paysage en considérant que ce projet est complémentaire aux autres activités existantes. Ce paysage doit fournir des services écosystémiques nécessaires sur les plans écologique, économique et social. La prise en compte des intérêts locaux et la forte implication locale s'imposent également, sans oublier un effort de sécurisation foncière.

En effet, les projets de reforestation doivent s'assurer que les investisseurs et les participants locaux dans le projet ne soient pas dépossédés des fruits de leur travail pour des raisons foncières. En outre, il faut que la plantation soit bien planifiée en respectant les techniques de reboisement et en choisissant les espèces adaptées.

L'ensemble des intervenants au projet de reforestation doivent être également formés tout en coordonnant leurs actions, outre le partage des bonnes pratiques ou la résorption des facteurs bloquants. Et enfin, tous les acteurs doivent faire bon usage du document et des informations disponibles ainsi que valoriser les expériences vécues.