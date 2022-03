Madagascar: Éducation - 1 075 enseignants qualifiés et formés à répartir dans les zones enclavées

Les enseignants fraîchement recrutés seront affectés dans les zones éloignées pour une éducation équitable pour tous.

Afin de répondre aux besoins urgents en enseignants du collège et du lycée, le ministère de l'Éducation nationale a procédé au recrutement de 1 075 enseignants. Ils seront opérationnels à partir de la prochaine rentrée scolaire dans les localités difficiles d'accès.

Pour une éducation de qualité et équitable pour tous, 1 075 enseignants sont prêts à servir dans les zones reculées du pays. Ils seront affectés dans les collèges et lycées pour enseigner l'anglais, l'art, les TICE (Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement), le malagasy, l'histoire-géographie, la science de la vie et de la terre, les mathématiques, l'éducation physique et sportive, la physique-chimie et les Sciences économiques et sociales (SES). Une formation d'initiation pédagogique sera dispensée à ces enseignants avant qu'ils ne soient opérationnels.

Recrutement. Ils ont été admis au concours lancé par le ministère de l'Éducation nationale (MEN) en 2021 après avoir passé les épreuves de sélection incluant une étude de dossiers et des tests écrits et oraux. Ce recrutement a été orchestré dans le respect strict du principe de transparence, selon Eluidoni Masimbonjy Sendradilifera, directeur des ressources humaines auprès du MEN. " Une commission multidirectionnelle codirigée par les directeurs généraux et le secrétaire général du MEN s'est chargée de la validation et du contrôle des opérations tout au long des étapes clés du recrutement. Il y a entre autres la publication de l'annonce, la sélection des dossiers, l'affichage de la liste des admis après sélection, l'organisation des épreuves écrites et orales, l'affichage définitive de la liste des admis, l'organisation de la formation jusqu'à l'octroi des contrats aux enseignants ", a-t-il indiqué.

Formation. Ces 1 075 enseignants sélectionnés bénéficieront d'une formation d'initiation pédagogique pour renforcer leurs compétences et leurs qualifications. Elle se déroulera dans les 28 centres régionaux de l'institut de formation pédagogique répartis dans les 23 régions, du 25 avril au 20 mai. La pédagogie générale, la profession d'enseignant, l'organisation de la mise en œuvre de l'apprentissage et la gestion d'établissement figurent parmi les modules de formation et un suivi est également prévu à cet effet.