Madagascar: Crise post-cyclonique - Distribution de vivres dans les zones " oubliées " du Sud-Est

L'esprit humaniste anime les membres de ces " clubs services "

" L'union fait la force " . C'est ce que l'on peut dire des actions conjointes menées par le Rotary International et le Lions Club International à Farafangana et Mananjary après le passage des cyclones qui ont dévasté ces localités. Ces " clubs services " se sont prêtés main-forte pour distribuer des vivres dans les zones où aucune association n'est encore venue jusqu'ici, selon Narindra Razafinimaro, présidente du Rotary Club Antananarivo Anosy. La réhabilitation entière de cinq bâtiments d'une école primaire publique dénommée Impitiny à Farafangana avec l'aide de l'association Marao figure parmi les actions qui ont été menées dans ce sens.

Les actions incluent également la distribution de vivres comprenant entre autres du riz, de l'huile, des cuvettes, des haricots ou encore des pâtes alimentaires pour 800 bénéficiaires à Bevoay et Beretry dans le district de Farafangana. 800 bénéficiaires dont 400 pour Ankatafana et 400 pour Mahela dans le district de Mananjary, ont eux-aussi reçu des vivres. " Le Rotary International et le Lions Club International ont le même objectif, c'est pourquoi nous avons décidé de nous associer pour combiner nos forces. Nous ne pouvons pas concurrencer l'État, mais nous avons quand même pu apporter notre aide à notre façon ", précise Narindra Razafinimaro.

À noter que pour le Rotary International, Madagascar appartient au district 9220 et 3 clubs Rotary ont participé à cette mission dont le Rotary Club Antananarivo, le Rotary Club Toamasina et le Rotary Club of Cincinnati (USA). Le gouverneur actuel du district 9220 est Dinesh Gajeelee. Pour le Lions Club International, Madagascar appartient au district 417 et le gouverneur est Chantal Dixneuf. Cinq clubs Lions ont participé à cette mission dont le Lions Club Farafangana, le Lions Club Manakara, le Lions Club Mananjary, le Lions Club Antananarivo Salanitra et le Lions Club Antananarivo Santatra New Century.