Madagascar: Innovative natural ingredients Madagascar - Un événement dédié aux ressources en biodiversité

Alors que 80% des espèces végétales à Madagascar sont endémiques, seulement 10% d'entre elles sont actuellement exploitées. Ces espèces présentent pourtant de fortes potentialités, en matière de santé et de bien-être.

C'est ce qu'ont soutenu les organisateurs de l'événement baptisé " Innovative natural ingredients Madagascar ", qui se déroulera à Antananarivo les 15 et 16 juin prochains. En effet, les recherches réalisées restent insuffisantes pour pouvoir connaître les vertus et les spécificités des plantes. " Les travaux de recherches sont limités, notamment à cause des difficultés d'accès causées par l'enclavement des zones riches en biodiversité. De ce fait, les producteurs de produits végétaux ont également des difficultés à trouver des débouchés ", a affirmé Jacky Jayat, entrepreneur opérant dans le secteur végétal. Pour lui, l'organisation de la manifestation en juin permettra de mettre en valeur son secteur d'activité.

D'après les organisateurs, 50 participants exposeront leurs produits durant l'événement. Plus de 30 opérateurs économiques étrangers sont également attendus et auront l'occasion d'acheter les produits malgaches et nouer des partenariats avec les producteurs locaux. " Les femmes entrepreneurs participeront à cet événement car presque la moitié de nos membres opèrent dans l'exploitation des ressources végétales. Cette manifestation permettra de trouver des débouchés et de connaître les besoins ainsi que les normes exigées par les marchés internationaux.

Elle sera également l'occasion de faire des échanges et partages d'expériences avec les chercheurs de renom ", a affirmé Harilala Ramanantsoa présidente de l'EFOI Madagascar (Entreprendre au Féminin Océan Indien). Par ailleurs, un concours sera programmé dans le cadre de l'événement. Selon les organisateurs, il consiste à trouver des espèces végétales qui ne sont pas encore exploitées au niveau industriel, mais qui pourraient avoir des vertus pour la santé. 10 sortes de plantes seront retenues à l'issue de ce concours.