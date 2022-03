Madagascar: Concours de beauté - Miss Madagascar pour bientôt

Dix ans que la beauté malgache a ses ambassadrices. Cette année, Miss Madagascar souffle ses dix bougies.

Une décennie couronnée de l'exploit de Nellie Anjaratiana en faisant partie du top 40 au prestigieux concours Miss Monde il y a à peine deux semaines à Porto Rico. Cette année encore, une vingtaine de jeunes femmes seront en lice pour la course à l'écharpe 2022. Actuellement, 18 candidates régionales sont déjà élues tandis que les six autres seront à élire par sélection de dossier du 1er au 11 avril. Elles seront donc 24 à concourir. Si les identités des représentantes des 23 régions ne sont pas encore rendues publiques, Miss Diaspora est déjà connue depuis décembre 2021 en la personne de Sandy Rakotozafy.

À savoir que l'objectif de Miss Madagascar est de promouvoir la diversité de la femme malgache en identifiant une ambassadrice dont la beauté et l'intelligence reflète cette richesse humaine de la Grande île et dont la connaissance de Madagascar et de sa culture est primordiale. Pour marquer ses dix ans d'existence, Miss Madagascar cadre sa mission principale avec la vision de Miss Monde, d'œuvrer dans le caritatif.

Par ailleurs, les activités des miss ont toujours tourné autour de la collaboration avec les ONG pour la protection des droits des filles mineures ainsi que l'assistance aux femmes détenues, aux orphelins et aux personnes âgées. Sans oublier le cas des jumeaux à Mananjary, qui a permis à notre représentante d'intégrer le top 10 de la " Beauty with a Purpose " de Miss Monde. Pour rappel, Madagascar a participé au concours mondial trois fois par le biais de Felana Noelthina Tirindraza en 2017, Miantsa Randriambelonoro en 2018 et Nellie Anjaratiana en 2020.