Madagascar: Basket-ball - Fandrefiala, une équipe à suivre de près

L'équipe de Fandrefiala veut rebondir sur cette saison qui marque son 62e anniversaire. Elle ambitionne de remporter tous les titres.

La relève est assurée pour Fandrefiala, une des plus grandes équipes de basket-ball de la Capitale. La catégorie U16 garçons est sur la bonne voie pour remporter et garder le titre national. Avec sept victoires en autant de matchs, la bande à Tsitsy a marché sur ses adversaires au championnat de la section Tana-Ville. L'équipe est qualifiée pour les quarts et sans trop de difficulté, après avoir crucifié l'équipe de MBC sur le score sec de 95 à 09, mardi à Mahamasina. La forme des joueurs est incroyable avec une efficacité indéniable et une solidité incomprise.

Cette U16 s'est transformée en serpent venimeux - si on peut la qualifier ainsi - dont la cruauté n'épargne personne pour l'instant. Même les joueurs de DTSC, jugés favoris, n'ont pas réussi à sortir la tête de l'eau sur le score de 66 à 36 lors de la troisième journée des éliminatoires. " Les joueurs se connaissent très bien car ils sont ensemble depuis U12, c'est notre grand avantage ", souligne le coach Cyril Rasoloarijaona, non moins président d'honneur. Les gars de Fandrefiala rencontreront ceux de GNBC, samedi.

62 ans d'existence. Nombreux sont les défis de Fandrefiala pour cette année afin d'honorer son 62e anniversaire. L'équipe affiche ses ambitions de ramasser les titres nationaux dans toutes les catégories. Sa plus grande mission c'est aussi de retrouver la place des seniors dames en N1A à la prochaine saison après avoir été reléguées en N1B, et qui étaient aussi - rappelons-le - championnes de Madagascar N1A en 2016 puis championnes des Clubs Champions de l'Océan indien en 2017.

Fondée en 1960, l'équipe de Fandrefiala figure parmi les plus anciennes équipes de basket-ball à Madagascar. " Jeunes, ensemble pour le sport. Vrais acteurs et dynamiques du développement ", c'est à travers cette devise que le président William Razafimanantsoa dirige l'équipe. Constituant un vivier de jeunes talents, Fandrefiala compte environ 200 licenciés qui sont répartis dans les catégories allant de U12 en seniors hommes et dames. " Fandrefiala n'est pas une simple équipe. Nous sommes plus qu'une famille. Le principal objectif est d'éduquer les jeunes, les encourager à se libérer de la délinquance et d'autres faits néfastes pour leur avenir à travers le sport. Cette année, nous allons souffler nos 62 bougies avec un grand tournoi ", note le président.