Madagascar: La danse tandroy - Un patrimoine immatériel, vecteur de la cohésion

interview

Michèle Ange Ralaiheilinarivony. Pratiquant le sixième art depuis l'an 2000, son parcours en tant que danseuse va et varie dans plusieurs domaines.

Danseuse, interprète, chorégraphe professionnelle contemporaine de Madagascar, évoluant au sein de la compagnie Rary dirigée par Ariry Andriamoratsiresy, Michèle Ange a le rythme dans la peau. Ce talent a été bien cultivé car son père était musicien et chanteur, sa grand-mère faisait du "vakodrazana" et sa mère est chanteuse. Historienne de formation et spécialiste en danse tandroy, l'équipe de Midi Madagasikara a eu le privilège d'interviewer l'érudite.

La danse tandroy a une spécificité selon les chercheurs et les chorégraphes. Pourquoi elle est si différente ?

La danse tandroy constitue une des multiples danses à Madagascar. Elle se définit comme un assemblage de gestes pour montrer les différentes expressions telles que la tristesse, la joie, la colère, le dégoût si nous nous référons au témoignage de Feu Monja Manitsy Dava (artiste chanteur originaire de la région Androy). Selon ses typologies, cette danse possède plusieurs significations. Elles sont omniprésentes dans les divers rituels et fêtes qui se présentent au sein du groupe concerné. Les danses tandroy réalisées pendant les différents rituels se distinguent de celles accomplies dans d'autres situations, en ce sens que ces dernières ne sont pas vues comme des danses avec des significations précises.

La danse tandroy a-elle connu une évolution selon les époques ou est-elle statique ? Est-elle jalousement gardée ?

La danse tandroy produit plusieurs effets non seulement sur les danseurs mais au sein de la communauté entière. L'évolution de la danse tandroy n'est pas palpable, elle reste focalisée sur la cohésion et la paix sociale. Elle se concentre sur le renforcement de la cohésion entre les peuples, mais également à créer un symbole de leur identité sociale. Ainsi, le fait de danser et maîtriser ces danses est un signe d'appartenance au groupe Tandroy. D'un autre côté, les autres Tandroy, spectateurs, s'identifient au groupe. Par rapport aux mouvements, la danse reste la même car c'est un patrimoine culturel qui assure la transmission des valeurs socioculturelles des Tandroy, de génération en génération.

Quels sont alors les rôles de la danse tandroy dans la société ? Gagne-t-elle le cœur des jeunes ?

La vulgarisation de la danse tandroy n'est pas suffisante par rapport aux danses étrangères. La danse tandroy se pratique au niveau de la communauté lors des cérémonies traditionnelles. Elles constituent donc un moyen de se rencontrer pour se faire des amis et améliorer les relations sociales. Par contre les danses étrangères se mettent à la portée du plus grand nombre de personnes, des non spécialistes. La conservation de la danse tandroy devrait passer par sa vulgarisation autant au niveau national qu'à l'international. La raison pour laquelle la danse tandroy n'a plus beaucoup d'adeptes réside dans ce manque de visibilité. Les touristes, les chercheurs et les scientifiques font exception. Les danses étrangères prennent une grande place dans notre Grande île.