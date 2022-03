Madagascar: Golf / Ringer Score BNI - Johary Raveloarison en tête chez les pros

Du changement dans le classement du second tour du tournoi de golf Ringer Score 2022 de BNI Madagascar disputé les 26 et 27 mars à l'International Golf du Rova Andakana. Johary Raveloarison avec 68 points termine à la première place chez les pros.

Tamby Rakotonjanahary a réalisé la plus forte progression. Il arrive en tête avec 71 points dans la catégorie hommes, première série. Chez les dames, première série, Hanitra Ratsimbazafy caracole en tête de classement avec 75 points. Kim Do Woo tire également son épingle du jeu avec 78 points et s'offre la première place, chez les juniors. Dans la catégorie seniors hommes, Morizot Michel s'est distingué avec 75 points, Guillet Danielle s'est illustré dans la catégorie des séniors dames avec 90 points.

Le parcours et les greens étaient parfaitement entretenus, ce qui a permis aux joueurs d'améliorer considérablement leurs scores. Les jeux ne sont pas encore faits et tout peut encore basculer. Le Ringer Score se déroule sur neuf tours et les noms des vainqueurs n'ont pas encore été livrés à ce stade. Tous les mois, des revirements de situation peuvent se produire jusqu'à la finale qui aura lieu au mois de novembre.