Madagascar: Football - Anjara Kanté, d'un fokontany en Pro League

Incroyable parcours pour Niaina Marcellin Randrianjarasoa alias Anjara Kanté, le milieu de terrain des Disciples qui est parti d'un club de fokontany pour devenir aujourd'hui un pion essentiel de son club notamment dans la récupération. De ce point de vue, son surnom est venu tout bonnement puisque ses amis l'appellent Kanté comme le stratège de Chelsea et de l'équipe de France.

Sa vie s'est transformée du jour au lendemain à l'issue des tests de sélection initiés par Disciples FC au terrain de la Star à Antsirabe. Kanté a tout de suite tapé dans l'œil du président Rija Andriamiariniriantsoa et bien entendu du coach Mamisoa Razafindrakoto qui l'a tout de suite pris dans son onze de départ à chaque match. Et pour bien mesurer l'importance de Kanté dans le dispositif de Disciples en Pro League, son arrivée a renvoyé sur le banc, Armando, le maître à jouer de la CNaPS Sport, et même Xavier que Fosa était allé chercher au FC Vakinankaratra où il portait le brassard de capitaine.

Et si on en est là, c'est bien parce que Kanté a tout pour plaire. Son but devant le gardien des Barea, Nina, l'autre jour au Vélodrome, était un vrai bijou. Un missile de 25 m qui alla se loger sous la barre transversale.

Aujourd'hui et après avoir vécu la moitié des éliminatoires de Pro League, Kanté figure dans le XI type établi par les techniciens de Pro League. Une sacrée référence pour ce joueur parti de rien, mais qui fait aujourd'hui l'objet de toutes les convoitises. On parle même des contacts venant des sergents recruteurs. Mais à 23 ans avec ses 1 m 69 sous la toise pour 70 kg, Anjara Kanté a tout le temps pour gérer sa carrière naissante. Sur le tard certes, mais comme tout Malgache qui se respecte, il va se bonifier avec l'âge.