Sénégal: Matar Bâ (ministre des sports) - " C'est une très belle victoire pour le Sénégal "

Matar Bâ, ministre des Sports sénégalais a salué la qualification des Lions de la Teranga pour le prochain Mondial qui se tiendra au Qatar en décembre prochain. Celui-ci a profité pour évoquer ce qui a fait la force à la bande à Aliou Cissé.

En effet, les protégés d'Aliou Cissé ont battu ce mardi 29 mars, la sélection égyptienne au stade Abdoulaye Wade du Sénégal, après les tirs aux buts. Une belle victoire saluée par le ministre sénégalais des Sports qui retrace le chemin ayant mené à ce sacre dans un long entretien accordé à Tfm, rapporté par Afrik.

" Au-delà de la victoire qui est belle, l'enseignement que nous tirons est que si nous sommes soudés au Sénégal, nous parviendrons à nos objectifs. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves ces derniers jours. C'est une très belle victoire pour le Sénégal, et les quelques difficultés rencontrées nous serviront pour les prochaines échéances. Si on n'était pas qualifié, cela allait donner un goût d'inachevé. Parce que pour une première équipe en Afrique et 18ème mondial, qui n'arrive pas à aller en Coupe du monde, ça allait être grave. Aujourd'hui, avec cette qualification, nous sommes satisfaits. C'est une grosse joie. Ce que nous avons vu aujourd'hui, montre que c'est une construction. Vu la façon dont nous avons gagné et comment les choses se sont déroulées, c'est la preuve d'un travail qui a abouti à ce résultat. On a vu une belle équipe, compacte et déterminée, ce qui nous a valu cette victoire. Il faut souligner que si nous n'avions pas beaucoup investi dans cette équipe, nous n'aurions pas ces résultats. On n'aurait pas eu ce parcours. Il y a eu un investissement énorme de l'Etat, un engagement sans faille de la Fédération sénégalaise de football et une détermination des joueurs et du staff technique. Le tout, suivi d'un accompagnement du peuple, c'est ce qui nous a valu cette victoire ", a laissé entendre Matar Bâ.