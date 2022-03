Soudan: Le pays présente son rapport à l'IGAD pour l'adoption de la stratégie régionale

Khartoum — Le directeur du département de l'environnement marin au Conseil supérieur de l'environnement et des ressources naturelles, Mme Dr Awatif Abdul-Gadir a présenté le rapport du Soudan lors de la réunion d'experts régionaux pour adopter la stratégie de l'IGAD pour le Blue Economy, qui a débuté le mercredi 30 mars à Addis-Abeba.

Mme Awatif a passé en revue les secteurs traditionnels de l'économie bleue dans le pays dans les domaines des ports, du transport maritime et fluvial, de la pêche et de la pisciculture et de la production d'électricité à partir des rivières, en soulignant les secteurs émergents, en particulier le tourisme, le dessalement de l'eau de mer, l'extraction du sel et du gypse. , ainsi que des filières d'avenir dans les domaines de l'exploration pétrolière, gazière et minérale en Mer Rouge et de la biotechnologie marine.

Le rapport a également abordé les défis auxquels est confrontée l'économie bleue, notamment dans les domaines du financement, du renforcement des capacités nationales, de la pollution, de la faiblesse des infrastructures du secteur du tourisme, du manque d'informations précises sur les secteurs de l'économie bleue, ainsi que du conflit de compétences et le défi de la commercialisation des produits et services.

Il convient de noter que la réunion d'experts régionaux a examiné les rapports sur l'économie bleue dans les États membres de l'IGAD et examinera la stratégie régionale pour l'économie bleue et son plan de mise en œuvre.

La réunion conclura ses séances ce jeudi, avant la réunion ministérielle d'approbation de la stratégie régionale pour l'économie bleue vendredi, dirigée par le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Jibiril Ibrahim.