Guinée: Transition - Une partie de l'opposition demande la nomination d'un médiateur international

Ils sont 63 partis politiques signataires d'un document exigeant de la junte au pouvoir en Guinée depuis le 5 septembre 2021 plus de clarté et de transparence dans la gestion des affaires publiques.

Ces signataires, dont l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et l'Union des forces républicaines des anciens premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, exigent même la nomination d'un médiateur international chargé de faciliter le dialogue entre le CNRD (aile politique de la junte), le gouvernement et les partis politiques pour aider la Guinée à sortir tranquillement de cette transition.

Nous avons demandé la mise en place d'un cadre de dialogue consensuel, politique où nos partenaires techniques et financiers doivent participer, mais aussi la présence d'un facilitateur international qui soit sous la direction de la Cédéao, mais aussi de l'Union africaine et des Nations unies. Ce facilitateur va aider à cadrer le dialogue entre nous les partis politiques, mais aussi le gouvernement et le CNRD dont la liste (les membres) n'est jusqu'à présent pas connue.

Saikou Yaya Barry, secrétaire exécutif de l'UFR et l'un des porte-paroles de la coalition des partis politiques