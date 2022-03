Algérie: Le président de la Fédération algérienne de football démissionne

Le président de la Fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara, a démissionné de son poste lors de la réunion d'urgence du bureau fédéral jeudi 31 mars. Le bureau fédéral a aussi décidé de quitter ses fonctions.

La démission de Charaf-Eddine Amara était attendue. Mais la surprise reste celle du bureau fédéral, dont les membres ont décidé de suivre Charaf Eddine Amara, en déposant leur démission également.

" Je vous annonce ma démission et de celle des membres du BF et je souhaite bon courage au prochain président et aux membres de son bureau qui seront élus. Mon téléphone brûle parce que des malintentionnés ont mis mon numéro sur les réseaux sociaux. Je n'exagère pas, je reçois 1 000 insultes par minute. Vous imaginez dans quel délire nous sommes ? Il faut qu'on change. (... ) Le football ne devrait pas être une affaire de sécurité nationale. (... ) J'accepte d'en faire les frais pour qu'on en finisse avec cet état d'esprit.

La décision la plus importante aujourd'hui, c'est que je m'en vais et le bureau fédéral aussi ", a déclaré Charaf-Eddine Amara lors d'une conférence de presse. " À chaque fois qu'il y a une crise comme ça, ça permet de s'améliorer, de se réformer. C'est l'occasion ou jamais. Regardez la France éliminée en 1994 a fait une mutation et a gagné le Mondial suivant. Je le souhaite du fond du cœur ", a-t-il ajouté. Amara avait succédé à Kheïreddine Zetchi en avril 2021.

Djamel Belmadi confirmé à son poste

Vainqueurs de la CAN en 2019, les Fennecs n'ont pas réussi à conserver leur titre, éliminés dès le premier tour de la dernière édition au Cameroun. Les Verts ne participeront pas à la Coupe du monde à la fin de l'année, sortis par le Cameroun mardi 29 mars à Blida. La FAF, par la voix de son président Charaf-Eddine Amara, a maintenu le sélectionneur Djamel Belmadi à son poste, sous contrat jusqu'en décembre 2022. " Je pense que le staff technique va continuer le travail débuté il y a plus de trois ans, c'est ce que je leur ai demandé. Ils vont allumer encore une autre flamme ", a indiqué Charaf-Eddine Amara.

Dans le même temps, la FAF a annoncé vouloir déposer un recours pour contester l'arbitrage de la rencontre face au Cameroun. " La FAF a introduit auprès de la Fédération internationale de football association (FIFA) un recours à l'encontre de l'arbitrage scandaleux ayant faussé le résultat du match barrage retour Algérie-Cameroun disputé le 29 mars 2022 au Stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida ", peut-on lire dans un communiqué. Ou encore : " La FAF est déterminée à user de l'ensemble des voies légalement permises pour se faire rétablir dans ses droits et rejouer la rencontre dans des conditions garantissant l'honnêteté et la partialité de l'arbitrage. La FAF demande également l'ouverture d'une enquête par les organes de la FIFA pour faire toute la lumière sur l'arbitrage du match Algérie-Cameroun. "

Charaf-Eddine Amara a annoncé la désignation de Mohamed Maouche, vice-président de la FAF et membre du bureau fédéral pour gérer les affaires de la Fédération à la tête d'un directoire, comme le stipulent les règlements de la FAF. Ce directoire prendra l'intérim dans l'attente d'une nouvelle assemblée générale élective qui aura à élire une nouvelle équipe à la tête de la FAF sous 60 jours.