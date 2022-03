Guinée: Labé_ Compte rendu des audiences criminelles du Mercredi 29 mars 2021

C'est aux environs de 11 h que les audiences ont repris ce mercredi dans leur troisième semaine au TPI de Labé.

Et, c'est deux dossiers renvoyés qui ont tout de suite focalisé les attentions de la cour. Le premier concerne l'assassinat de dame Kadiatou impliquant un jeune et ses deux géniteurs impliqués dans l'élimination de l'autre épouse de son père et le dossier d'incendie de bien privé et de vol dont a été victime Samba Camara soutien du professeur Alpha Condé au lendemain des controversées élections d'octobre 2020.Ce deuxième dossier avait été renvoyé la semaine d'avant parce que le ministère public et la défense avaient tous sollicité le passage de témoins oculaires qui aurait reconnu l'homme à la barre. Cette demande avait entraîné une hésitation de la victime Samba camara. Donc, ce mercredi, le potentiel témoin que sollicitait les parties en procès, sans passer à la barre a été joint au téléphone mais l'intéressé n'est pas passé aux aveux et n'a pas certifié ce qu'il était attendu de lui. Au cœur de l'instance, le ministère public a une fois de plus sollicité que certains condamnés en détention à la maison centrale de Labé sur la base de témoignages tiers puissent venir témoigner chose que la défense a rejeté avec la force des arguments . La chaleur et la longueur des débats ont accueilli un invité surprise le manque d'éclairage de la salle d'audience, chose qui a obligé à un nouveau renvoi à quinzaine du dossier.