Madagascar: Les meilleurs jeux PC gratuits en 2022

Le printemps ! C'est le moment de profiter du soleil, de faire le ménage et de jouer à des jeux PC gratuits pendant notre temps libre, en attendant que les plus grandes sorties de l'année arrivent dans quelques mois. Il n'y a jamais vraiment de mauvais moment pour tuer un dimanche après-midi avec des jeux gratuits, mais celui-ci est particulièrement bon.

De nos jours, les jeux PC gratuits offrent une grande variété d'expériences. Vous pouvez jouer à un roman visuel avec des personnages auxquels vous vous attacherez en moins d'une heure, ou vous lancer dans une aventure courte et mémorable, ou encore devenir accro à un jeu de mots quotidien. Vous pouvez également être un joueur PC économe et passer toute l'année à jouer à des jeux PC free-to-play sans acheter les grosses nouveautés, en attendant les inévitables soldes Steam pour les saisir à prix cassé. Et les petits jeux gratuits peuvent être un excellent moyen de combler le temps entre des jeux comme Elden Ring et votre prochain grand repas.

Mais comment utiliser ces rares instants de liberté ? Vous trouverez de nombreuses options ci-dessous, y compris une tonne de classiques PC gratuits et nos jeux gratuits préférés de ces derniers mois.

Ce guide des meilleurs jeux gratuits est mis à jour chaque mois. En dessous, vous trouverez nos jeux gratuits préférés dans lesquels nous nous plongeons en ce moment, ainsi qu'une multitude d'autres recommandations si vous cherchez le jeu idéal pour passer un dimanche après-midi tranquille. Il s'agit d'une collection de jeux PC gratuits intemporels classés par genre.

1. Quordle

Quordle - Une version en mode difficile du jeu de mots à succès de cette année, Wordle. Vous avez droit à 9 propositions pour trouver quatre mots de cinq lettres simultanément. Juste assez complexe pour vous faire travailler dur pour la résolution, sans vous faire perdre trop de temps.

2. Heardle

Heardle - Un autre jeu inspiré de Wordle, mais celui-ci ne va pas tester votre vocabulaire. Il s'agit plutôt d'écouter des extraits de chansons pour identifier le titre et l'artiste. Il s'inspire de chansons populaires diffusées en streaming, ce qui vous donne toutes les chances de réussir.

3. Townscaper

Townscaper - Un délicieux jeu de dessin de ville, où il vous suffit de placer des routes et des bâtiments sur la mer pour créer une petite ville esthétiquement agréable. Vous pouvez l'obtenir sur Steam ou jouer à une version gratuite directement dans le navigateur.

4. Blaseball

Blaseball - Une simulation massive de paris sportifs qui défie presque toute explication, mais nous avons essayé. Il s'agit toujours d'un fouillis absolu et nous l'adorons.

5. Lost Ark

Lost Ark - Un MMO avec des combats de type action-RPG et une personnalisation approfondie des personnages, Lost Ark peut commencer un peu lentement, mais rapidement vous assiégez des châteaux et combattez des clowns démoniaques. L'histoire finit par passer de la fantaisie générique à l'absurdité de l'anime, mais le combat est exagéré dès le départ, vous envoyant des hordes d'ennemis pour que vous puissiez les découper avec des capacités flashy. Lost Ark est aussi étonnamment généreux, vous donnant tout l'espace d'inventaire dont vous avez besoin et une monture gratuite dès le début plutôt que de vous demander de payer pour l'essentiel.

6. Apex Legends

Apex Legends - Nous sommes toujours en train de défendre Apex Legends comme le meilleur FPS de bataille royale. Il a remporté notre prix du jeu permanent de l'année 2021, et le rédacteur Nat Clayton a souligné son glissement impeccable, ses refontes de cartes engageantes et une histoire qui a évolué en un feuilleton où " chaque nouvelle saison étoffe les relations et intensifie le drame entre nos meurtriers du futur lointain. "

7. Fortnite

Fortnite est fiable Fortnite, offrant de nouveaux crossovers avec d'autres séries énormes chaque mois, et l'événement massif occasionnel comme un concert. Il est dans un endroit confortable en ce moment après le lancement du chapitre 3 vers la fin de 2021, qui a apporté des changements radicaux au jeu.

8. Path of Exile

Path of Exile - C'est un Diablo-like croustillant et détaillé avec des systèmes de développement et de progression des personnages remarquablement profonds. Ce n'est pas le plus beau action-RPG du monde, mais il est engageant et gratifiant sur le long terme. Les microtransactions ne sont pas trop intrusives non plus, ce qui en fait un jeu à essayer absolument pour les fans de Diablo 2 et de ses semblables. L'année 2021 est un bon moment pour jouer, car Path of Exile a obtenu ce qui est probablement sa dernière extension avant que la suite Path of Exile 2 n'arrive dans le courant de l'année.

9. Deltarune : Chapitres

Deltarune : Chapitres 1 et 2 - Cette sorte de suite d'Undertale est remplie de personnages mémorables, de musiques entraînantes et de dialogues émouvants. Le chapitre 2 est sorti en 2021 et a été une grande affaire pour les fans d'Undertale.

10. The Doll Shop

The Doll Shop - Mêlant horreur et romance, The Doll Shop vous transporte dans un petit village enseveli sous d'incessantes chutes de neige. Il raconte une histoire sinistre impliquant d'effrayantes poupées faites à la main. L'art est sublime et la fin est particulièrement mémorable.

11. The Supper

The Supper est une sombre histoire de vengeance qui n'est pas sans rappeler Sweeney Todd. Vous incarnez un propriétaire de taverne à la jambe de bois, qui doit servir trois plats très spéciaux à un trio d'horribles pirates, qui auraient vraiment dû vérifier le classement des normes alimentaires avant...

12. Lockheart Indigo

Lockheart Indigo - Il s'agit d'un jeu de détective de science-fiction qui ressemble beaucoup à un JRPG. Vous êtes arrivé dans un vaste manoir pour résoudre le meurtre de son ancien propriétaire, mais des portes verrouillées et des suspects se dressent sur votre chemin.

13. Eternal Home Floristry

Eternal Home Floristry - L'histoire d'un tueur à gages qui se fait embaucher dans un magasin de fleurs pendant qu'il se remet de ses blessures. La capacité du jeu à aborder des sujets difficiles par le biais d'une douce composition florale est remarquable.

14. The Herbalist

The Herbalist - Une aventure sans paroles sur un voyageur à la recherche d'une herbe mystérieuse. Vous errez dans son monde étrange en essayant d'interpréter des symboles, dans l'espoir de découvrir la plante dont vous avez besoin.

15. Off-Peak

Off-Peak - Vous échouez dans une gare d'un autre monde et Off-Peak vous encourage à explorer, à parler aux habitants et à vous plonger dans son atmosphère étrange. Il y a un incroyable sens du lieu, même si vous avez l'impression de n'être nulle part sur Terre, et au fur et à mesure que vous fouillez dans ses coins et recoins, la vraie nature de son monde se révèle petit à petit.

16. Haunted Cities

Haunted Cities - Il y a trois volumes de Haunted Cities à savourer. Malgré leur nom, ce ne sont pas vraiment des jeux d'horreur : ils ont simplement hérité d'une grande partie de l'atmosphère de jeux tels que Silent Hill.

17. Emily is Away

Emily is Away - Faites la fête comme si c'était le début des années 00 dans ce jeu narratif qui se déroule dans un client de chat. Vous ferez la connaissance d'Emily, une autre lycéenne, à travers des bribes de conversations en ligne sur la vie, l'amour et la musique indie rock. Si vous appréciez ce jeu, sa suite payante, Emily is Away Too, vaut le coup d'œil.

18. Olav and the Lute

Olav and the Lute - Un jeu d'aventure énigmatique qui se déroule dans un monde post-apocalyptique et dont la mécanique centrale est étonnante. Plutôt que de combiner des objets avec d'autres objets, vous agissez sur le monde à l'aide d'un luth en pinçant ses cordes codées par couleur.

19. No Players Online

No Players Online - Dans l'effrayant No Players Online, vous vous connectez à un vieux serveur FPS, mais où vous êtes le seul joueur dans un jeu futile de capture du drapeau.

20. We Are Broken

We Are Broken - Un roman visuel interactif où vous devez parler pour éviter d'être dévoré par un vampire. We Are Broken évoque un monde sombre et cruel avec des images et une musique qui vous donnent la chair de poule.

21. Sentient

Sentient - Celui-ci est un peu Saw-esque. Vous êtes coincé dans une pièce et obligé d'obéir à des instructions données par un vieux haut-parleur. Le fait d'être piégé est déjà assez horrible, mais ce qui rend ce jeu encore plus effrayant, c'est le trou de la taille d'une chatière qui se trouve dans le coin de la pièce, l'obscurité enveloppant ce qui se trouve à l'intérieur.

22. Bleakshore

Bleakshore - Cette aventure effrayante utilise l'esthétique floue des graphismes 3D de l'ère PS1 pour créer une atmosphère sinistre et impressionnante, tandis qu'une ombre vous poursuit dans le paysage...

23. Faith

Faith - Faith vous met en confiance - même si vous êtes un peu nerveux - grâce à son esthétique rétro, avant de transcender ses limites dans un moment choquant et effrayant.

24. David Lynch enseigne la dactylographie

David Lynch enseigne la dactylographie - Ce qui commence comme une leçon de dactylographie amicale de la part du réalisateur David Lynch se transforme lentement en un cauchemar surréaliste et désorientant. À un moment donné, vous devez toucher un insecte dégoûtant qui se tortille. Beau travail, petit !

25. House of Abandon

House of Abandon - L'histoire d'une personne jouant à une aventure textuelle prend une tournure sinistre. D'abord autonome, elle est devenue le premier épisode de l'aventure atmosphérique et sinistre Stories Untold.

26. Chyrza

Chyrza - La marque d'horreur de Chyrza est cette inquiétante étrangeté que l'on obtient avec des paysages désertiques extraterrestres en ruine et la mention d'une étrange et terrible pyramide. Mais il n'y a pas que Chyrza.

27. 1Boss1Battle1Button

1Boss1Battle1Button - Ce jeu de rythme stimulant vous oppose à un effrayant monstre au visage de Picasso, et votre seul espoir de survie réside dans un seul bouton. En appuyant sur ce bouton en rythme, vous pouvez sauter, vous accroupir et esquiver les attaques.

28. N 2.0

N 2.0 - Dans ce jeu de plateforme ultra hardcore aux commandes simples et à l'esthétique minimaliste, l'accent est mis sur un contrôle rapide et précis. Et beaucoup, beaucoup de pratique.

29. The Last Tango

The Last Tango - Rythme d'espionnage de survie. Vous incarnez deux espions qui dansent à travers une variété de lieux mortels. Ils pirouetteront pour éviter les pièges, esquiveront les attaques et abattront les ennemis avec un élégant tourbillon. Et un pistolet.

30. Cuckoo Curling

Cuckoo Curling - Un jeu amusant pour quatre joueurs qui combine les règles du curling et de Connect Four. Un jeu facile à prendre en main et à jouer avec des amis, vous pouvez jouer à Cuckoo Curling en multijoueur local ou en ligne.

31. First Cut

First Cut - Les jeux de combat tape-à-l'œil, c'est bien beau, mais le duel à l'épée en tête-à-tête a quelque chose de satisfaisant, comme le prouve le classique Bushido Blade de Square. First Cut est ce genre de jeu, mais en 2D, essentiellement, offrant des duels sur le thème du Japon féodal dans des décors en pixel art vraiment magnifiques.

32.Dwarf Fortress

Dwarf Fortress - Un jeu complexe de gestion de colonies qui est toujours en développement 18 ans après sa création. L'incroyable profondeur de sa simulation ne fait pas qu'ajouter de la profondeur et du défi, elle permet à des histoires émergentes de naître au fur et à mesure que vous jouez, donnant à vos nains une vie qui leur est propre.

33. Brogue

Brogue - Les roguelikes ASCII ont la réputation d'être impénétrables. Brogue, tout en restant fidèle au genre, s'efforce de se rendre accessible. Les commandes permettent de naviguer facilement dans ses donjons, et l'ombrage élégant rend ses symboles atmosphériques et lisibles.

34. Terra Nil

Terra Nil - Terra Nil commence à la fin ultime de la civilisation et vous permet de redonner vie à un terrain vague post-apocalyptique. Dans cet anti-bâtisseur relaxant et thérapeutique, vous construisez des dispositifs pour nettoyer la terre et faire repousser des plantes et des arbres verts.

35. Toripon

Toripon - Vous êtes coincé dans votre appartement, mais heureusement avec de la compagnie. Au lieu d'amis, tes compagnons sont ici des tas et des tas d'oiseaux. Ne regarde pas une perruche en cadeau dans la bouche. Asseyez-vous et explorez votre appartement, examinant chaque recoin et chaque crevasse à la recherche de vos amis à plumes.

36. Bernband

Bernband - Vous êtes un extraterrestre dans une ville extraterrestre et vous vous promenez. Des voitures volantes passent en BladeRunner alors que vous traversez un pont, quelqu'un tape dans le coin du parking, et la foule s'agite. Malgré les mains à quatre doigts et la volière alien, on a l'impression d'être dans une vraie ville. Une vraie ville chill.

37. Lieve Oma

Lieve Oma - Lieve Oma vous emmène dans une balade relaxante à travers un bois d'automne à la recherche de champignons. Pendant que vous gambadez, votre grand-mère vous suit lentement, vous apprenant quels champignons sont bons à manger et vous donnant ses humbles leçons de vie.

38. Forest Are For Trees

Forest Are For Trees - Se promener dans la forêt prend un nouveau sens dans ce jeu d'exploration de l'esprit, qui est petit et peut-être infini à la fois. Il s'agit d'une sorte de simulation de marche, où vous vous promenez dans une forêt sinistre. Mais quelque chose d'amusant se produit lorsque vous entrez en contact avec un arbre. À l'intérieur de chaque arbre, il y a une autre forêt pleine d'arbres fantômes.

39. Transmute

Transmute - Incarnez un magicien qui peut se transformer en différents objets. Vous pouvez vous transformer en une clé pour ouvrir une serrure, ou en un bateau pour naviguer en pleine mer. Et vous le ferez pour déverrouiller un monde fantastique magnifique et convivial.

40. Mirror Isles

Mirror Isles - Aucune liste de jeux de puzzle n'est vraiment complète sans un jeu PuzzleScript d'Alan Hazelden, et Mirror Isles est l'un des meilleurs. Il s'agit d'un jeu de puzzle de type Sokoban, de haut en bas, dans lequel vous devez sauter d'une île à l'autre en utilisant des miroirs magiques pour échanger votre place avec votre reflet.

41. Cube Escape

Cube Escape - Il y a une atmosphère étrange dans la série de jeux d'énigmes en chambre fermée du développeur Rusty Lake. Sortir de chacune d'entre elles mettra votre cerveau à l'épreuve, mais vous serez encore plus mis à l'épreuve en essayant de comprendre ce qui se passe dans leur univers bizarre.

42. Corrypt

Corrypt - Ce qui commence comme un jeu relativement simple de poussée de blocs se termine comme un jeu où vous allez remodeler le monde, en utilisant la magie pour reprogrammer l'état de l'environnement.

43. Counterfeit Monkey

Counterfeit Monkey - Les mots sont géniaux, n'est-ce pas ? Ils détiennent le pouvoir sur le monde - littéralement, même, dans ce jeu de puzzle basé sur le texte. Vous êtes équipé d'un effaceur de lettres, qui vous permet de modifier les objets qui vous entourent, en supprimant une seule lettre de leur nom.

44. Naya's Quest

Naya's Quest - Naya's Quest a été réalisé par le créateur de VVVVVV et Super Hexagon, Terry Cavanagh. Au cas où vous vous poseriez la question : Oui, c'est un jeu très difficile, mais qui sollicite moins vos réflexes. Il s'agit d'un puzzle-platformer isométrique sur une fille et son pèlerinage au bout du monde.

45. The Republia Times

The Republia Times - Vous êtes le rédacteur en chef d'un journal dans un état totalitaire dans ce jeu du créateur de Return of the Obra Dinn. Chaque jour, vous devez choisir les articles à publier et l'espace à leur accorder, ce qui aura un impact sur la popularité de votre journal et l'approbation du gouvernement par la population. Intelligent et cynique.

46. Everything Is Going To Be Okay

Everything Is Going To Be Okay - Des créatures animées de façon saisissante font face à l'horreur et à la douleur existentielles - et sont étonnamment optimistes à ce sujet - dans cette collection cathartique de mini-jeux, de vidéos et de quiz. C'est accablant, tout comme la vie peut l'être. Mais il est rafraîchissant qu'un jeu traite de ce fait.

47. Pet the Pup at the Party

Pet the Pup at the Party - Vous n'avez plus rien à dire lors d'une fête de maison bruyante et avant que quelqu'un ne remarque votre maladresse, vous devez trouver un chien et le caresser.

48. Alfonso's Bowling Challenge

Alfonso's Bowling Challenge - Cette sorte de jeu de sport s'éloigne rapidement de son principe et développe son étrange version du bowling jusqu'à ce que vous prépariez le petit-déjeuner et coupiez des cheveux avec votre boule de bowling.

49. The Book Of Beasts and Buddies

The Book Of Beasts and Buddies - Un manuel interactif sur les monstres, rempli de créatures curieuses. Chaque page vous plonge dans une brève rencontre inspirée de Pokémon, et en interagissant avec elles, vous pouvez rassembler vos découvertes pour le bestiaire.

50. Cool Dog enseigne la dactylographie

Cool Dog enseigne la dactylographie - Il existe de nombreuses parodies de jeux éducatifs, mais une seule met en scène une chose ressemblant à un chihuahua en tant que professeur. Si vous avez appris à taper à la machine en vous faisant engueuler par un professeur, vous apprécierez les méthodes plus douces de Cooldog.

51. Stick Shift

Stick Shift - Comme le dit le créateur Robert Yang, " Stick Shift est un jeu de conduite nocturne autoérotique sur le plaisir d'une voiture gay ". Il fait partie d'une anthologie avec Hurt Me Plenty et Succulent, couvrant l'érotisme, la politique et plus encore. Stick Shift est drôle et donne matière à réflexion.

52. Skeal

Skeal - Recommander Skeal est une tâche difficile car la meilleure expérience qui soit est d'y aller sans savoir à quoi s'attendre. À cette fin, il s'agit d'une expérience de ski alpin qui devient transcendantale plus vous skiez longtemps et plus vous déclenchez de révélations au fur et à mesure que la jape se déroule.

53. StarCraft

StarCraft - De nos jours, Blizzard vend un remaster brillant, mais si l'original est assez bon pour la Corée du Sud, il est assez bon pour nous. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui encore, il fait fureur dans les esports : ce STR emblématique reste un triomphe de stratégie serrée et de compétition intense, avec une profondeur incroyable dans laquelle les inconditionnels peuvent se perdre.

54. The Dark Mod

The Dark Mod - Hommage à la série Thief, ce jeu autonome vous permet de télécharger une grande variété de niveaux furtifs créés par les utilisateurs, allant des niveaux fermés comme Thief's Den aux niveaux plus ouverts de Return to the City, en passant par des niveaux effrayants comme The Creeps.

55. The Operative : No One Lives Forever

The Operative : No One Lives Forever - Le classique FPS furtif, jamais réédité à cause de l'enfer des licences. Son humour intelligent et son charmant décor des années 1960 sont toujours d'actualité, tout comme l'arsenal de gadgets loufoques, dignes de Bond, à votre disposition. Cela inclut des bombes de rouge à lèvres, du parfum de gaz somnifère et un lance-roquettes de mallette.

56. he Elder Scrolls 2 : Daggerfall

The Elder Scrolls 2 : Daggerfall - La suite des Elder Scrolls de 1996 était énorme et ambitieuse, vous permettant d'explorer High Rock et Hammerfell. Beaucoup d'éléments de base de la série, comme l'adhésion à la guilde des mages, ont commencé ici.

57. Beneath a Steel Sky

Beneath a Steel Sky - Cette aventure point-and-click présente des illustrations de Dave Gibbons (Watchmen), une histoire de science-fiction tordue et un sens de l'humour vraiment loufoque. L'une de ses meilleures idées est la possibilité de placer le cerveau électronique de votre ami Joey dans différents robots mécaniques pour résoudre des énigmes.