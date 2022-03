Maroc: Le Groupe socialiste à la Chambre des représentants interpelle le gouvernement

Le Groupe socialiste à la Chambre des représentants continue d'intensifier son action à l'hémicycle.

En effet, les députés parlementaires ittihadis n'ont de cesse de se déployer dans le cadre de l'opposition constructive et responsable de l'USFP face aux défaillances enregistrées dans l'exercice des instances gouvernementales. Ainsi la représentante Saloua Demnati, membre dudit Groupe, a interpellé le ministre du Transport et de la Logistique en lui adressant une question écrite se rapportant à la "protection des pilotes aviateurs stagiaires contre la perte de leur avenir professionnel".

La députée usfpéiste a indiqué, à cet égard, qu'un certain nombre de pilotes stagiaires se retrouvent dans une situation économique et sociale critique du fait de l'indifférence de la Royal Air Maroc (RAM) les affectant à l'issue de la période de formation suivie en France, autofinancée, par ailleurs, par un crédit bancaire dont le montant s'élève à un million et quatre cents mille dirhams, supposé garanti par la compagnie marocaine en échange de leur rattachement dès l'achèvement de leur stage conformément à l'usage en vigueur.

Mme Demnati a souligné que "cette profession, convoitée par la majorité des jeunes du Maroc, requiert des compétences très importantes dont ne disposent que les excellents étudiants, sauf qu'au retour de ces derniers à leur pays, ils se heurtent au désengagement de ladite compagnie quant à leur embauche prétextant les répercussions de la pandémie et les acculant à conclure des contrats avec une société intermédiaire au moyen de conditions portant atteinte à la sacralité de la profession et aux règles contractuelles du droit social, ce qui les expose au risque d'emprisonnement du fait des plaintes déposées contre eux par les banques à cause de leur incapacité de s'acquitter de leurs engagements financiers, nombre d'entre eux ayant été convoqués par les tribunaux qui ont transformé leurs rêves en cauchemars menaçant leur liberté et leur avenir professionnel ".

A cet effet, la représentante ittihadie a insisté sur la nécessité de l'intervention du ministère compétent pour la protection de ces pilotes stagiaires contre la déchéance de leur avenir professionnel, de veiller à garantir leurs droits et ainsi conférer la crédibilité aux entreprises publiques de l'Etat marocain. D'autre part, le député usfpéiste Amine Tahiri El Bakkali, a adressé une question écrite au ministre de la Santé et de la Protection sociale au sujet de l'absence de personnel au centre de santé de la commune de Fifi.

La question de Tahiri El Bakkali a évoqué les difficultés éprouvées par "de nombreux malades des deux communes de Fifi et de Béni Faghboum du ressort territorial de la province de Chefchaouen, de même qu'une partie de la population de la commune de Moqrissat affiliée à la province d'Ouazzane qui afflue à l'unique centre de santé de la commune pour recevoir les soins médicaux mais qui est malencontreusement confrontée à l'absence du médecin-chef dudit centre, notamment des suites du départ de la médecin-cheffe en congé de maternité depuis le 1er juillet 2021. Le député ittihadi a souligné, à ce propos, que face à cette situation, il est impérieux d'habiliter le centre de santé en le dotant de personnel médical suffisants à même de répondre aux exigences des habitants de la région, particulièrement ceux atteints de maladies chroniques. Ainsi, considérant le droit aux soins médicaux comme faisant partie des droits constitutionnels, le membre du Groupe socialiste à la Chambre des représentants a interpellé le ministre au sujet des mesures prévues pour renforcer le centre de santé de Fifi par un personnel médical suffisant.

Par ailleurs, le député El Bakkali s'est enquis de l'absence de médecins spécialisés à l'hôpital provincial Mohammed V de Chefchaouen, relevant qu'alors que le gouvernement élève le slogan de l'amélioration de la qualité des services sanitaires et du renforcement des hôpitaux publics par un personnel médical optimal, l'hôpital Mohammed V de Chefchaouen manque de médecin d'anesthésie et de réanimation, médecin qui a déserté son poste pour partir à Rabat, de même que la neurologue de la province qui a été mutée à l'hôpital Sidi Lahcen de Temara. Et d'ajouter que " le pire, c'est que les noms de ces médecins figurent toujours parmi le personnel dudit hôpital, ce qui maintient ouverte la question au sujet des critères requis pour la mutation des médecins " évoquant le départ de deux médecins cardiologues depuis plus de quatre ans sans jamais être remplacés.

De ce fait le député ittihadi a interrogé le ministre sur les raisons qui ont justifié le départ de médecins spécialistes de l'hôpital Mohammed V de Chefchaouen et sur les mesures que compte prendre son département pour leur remplacement et sur les défais fixés à cette fin.

Pour sa part, la députée Hayat Laraïchi a adressé une question écrite au ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts sur l'inexistence d'entrepôts de stockage au port de Laâyoune.

La membre du Groupe socialiste à la Chambre des représentants a souligné que les entrepôts de stockage réservés aux professionnels de la pêche traditionnelle jouent un rôle important dans la préservation de la sécurité des professionnels tandis que leur inexistence, comme c'est le cas au port de Laâyoune, étant le seul port du Royaume qui ne dispose pas de dépôt de stockage, ce qui contraint les professionnels de stocker les carburants dans leurs domiciles, les confronte de même que leurs familles à un réel danger.

De ce fait, le développement des infrastructures portuaires est susceptible d'augmenter la production des richesses halieutiques, et d'éviter tout risque sécuritaire. Ainsi, face à cette situation périlleuse, la députée usfpéiste a interpellé le ministre en charge dudit secteur au sujet des mesures que prendra son département en matière de construction d'entrepôts de stockage au port de Laâyoune et des délais fixés à cette fin.

Hayat Laraïchi a, d'autre part, adressé une question écrite au ministre de l'Equipement et de l'Eau à propos de la surpopulation du port de Laâyoune, relevant que ce port, le plus grand du Royaume, connaît un surpeuplement et un engorgement du fait de la multiplication du nombre des navires de pêche côtière, catégories du chalutage et de la sardine (plus de 300 navires de pêche côtière et plus de 500 embarcations de pêche traditionnelle) et que cela favorise la disponibilité de milliers de postes d'emploi générant la dynamisation de la sphère économique de la ville. La députée ittihadie a mis l'accent sur la nécessité de se pencher sur ce constat qui appelle prioritairement à l'élargissement du port et au traitement des problèmes, d'ensablement. Là-dessus, elle a interpelle le ministre quant aux mesures préconisées par son département concernant l'élargissement du port de Laâyoune et les moyens à mettre en œuvre pour endiguer l'avancée des sables à l'intérieur du port.