Tunisie/Mali: Le pays a tracé son chemin vers le Qatar - Un profil défensif !

Les stats donnent raison, en termes de possession de balle, au Mali. Notre équipe a réussi à se protéger, mais rien à signaler devant.

Pour la deuxième fois de suite lors des qualifications, la Tunisie, en ballotage favorable, se qualifie suite à un match nul (0-0) lors de la dernière confrontation des éliminatoires. Au retour, face au Mali, tout comme lors de la manche aller, les Tunisiens étaient émoussés par l'enjeu et ont laissé les Aigles du Mali développer et dérouler sans performer toutefois. Une nouvelle fois, une Tunisie prudente a été dominée, sans pour autant être touchée ni coulée ! Côté malien maintenant, hormis ce but refusé pour une position de hors-jeu, à juste titre d'ailleurs par l'irréprochable arbitre sénégalais Maguette Ndiaye, ce fut le néant. Les statistiques de jeu sont cependant à l'avantage du Mali, conquérant tantôt, à défaut d'être vaillant...

Mali : Circulation et possession sans concrétisation

Volet statistiques maintenant, la possession du ballon a tourné à l'avantage du Mali, 64% contre 36% pour la Tunisie. Ce qui dénote d'une meilleure circulation du ballon côté malien.

Ainsi, la concrétisation des passes est à l'actif du Mali avec 520 services dont 411 ont abouties. Pour la Tunisie, sur les 297 passes, 190 ont abouti. Au niveau des grosses actions, les vingt-deux acteurs n'ont quasiment rien proposé d'abouti avec des attaques sporadiques de part et d'autre. En atteste d'ailleurs le nombre de centres, la plupart sans danger, soit 18 pour le Mali et 5 pour la Tunisie.

La Tunisie a cependant été plus agressive dans la récupération du ballon mais elle a aussi commis plus de fautes, 23 contre 13 pour le Mali. On comptabilise en l'état moins de cartons jaunes côté Tunisien, avec un seul carton brandi au nez du gardien Béchir Ben Saïd pour perte de temps.

Le Mali a ,quant à lui , été sanctionné à deux reprises (deux cartons jaunes). Pour revenir aux portiers, les deux derniers remparts ont plutôt passé une soirée tranquille, n'ayant quasiment eu à s'interposer que brièvement (une seule parade pour chacun mais peu de tirs bloqués).

Ce faisant, les corners et les hors-jeux de position furent rares : deux coups de pieds de coin pour la Tunisie contre un seul pour le Mali, alors que, volet hors-jeu, l'arbitre a signalé une position de chaque côté. A Kadri de donner plus de souffle offensif et créatif à ses joueurs.