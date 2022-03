Ile Maurice: Recomptage des voix au n°15 - Irfan Rahman sommé de déposer en cour

Ils devront s'expliquer en Cour suprême. Le commissaire électoral, Irfan Rahman, et la returning officer de la circonscription n°15 (La Caverne- Phoenix), Marie Esthelle Magalie Lambert-Henry, ont été sommés de déposer lors des débats sur la pétition électorale de Cader Sayed-Hossen.

Le candidat battu de l'Alliance nationale aux législatives du 7 novembre 2019 conteste l'élection de Gilbert Bablee, candidat élu de l'Alliance morisien dans cette circonscription. Le pétitionnaire réclame un recomptage des voix entre Gilbert Bablee et lui-meme.

Dans un jugement interlocutoire rendu mardi, les juges Benjamin Marie Joseph et Ratna Seetohul-Toolsee ont statué que la motion de Mᵉ Gavin Glover, Senior Counsel, qui représente le pétitionnaire, et réclamant qu'Irfan Rahman et la returning officer soient soumis aux questions de l'avocat sur leurs "personal answers", est justifiée.

Les juges ont donc rejeté les objections de Mᵉ Sooraya Gareeboo, Assistant Solicitor General, qui représente le commissaire électoral et Marie Esthelle Magalie Lambert-Henry. Mᵉˢ Anwar Moollan et Rishi Pursem, Senior Counsels, qui représentent l'Electoral Supervisory Commission, avaient soutenu la motion de Mᵉ Gareeboo.

Mᵉ Glover aura ainsi l'occasion d'interroger le commissaire électoral et la returning officer, qui ont la garde des recapitulation of vote forms dans la procédure de comptage des voix. L'avocat du pétitionnaire interrogera aussi les deux défendeurs sur les erreurs et irrégularités contenues dans ce document lors de la proclamation des résultats au n°15. D'autant plus que le commissaire électoral avait reconnu publiquement que "in the light of obvious errors on the face of the recapitulation of votes from the case of Adebiro vs Collendavelloo, a recount was not objected to by him and the returning officer" dans cette circonscription.

Mᵉ Robin Ramburn, Senior Counsel, et Mᵉ Raju Sewraj, Senior Attorney, représentent également les intérêts du pétitionnaire.