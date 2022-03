Congo-Kinshasa: Piètre Prestation !

Humiliés et éliminés, les léopards de la RDC ont connu un calvaire sur la pelouse Marocaine. L'espoir de tout un peuple s'est assombri. Les rideaux du spectacle qui mène vers le Qatar se sont baissés.

Dans la course vers la coupe du Monde, Cuper n'a pas su couper l'élan Marocain. L'homme n'a pas été une panacée, dans un match où il avait pour mission de ramener la RDC au plus grand rendez-vous du football, 48 ans après. Cueillis à froid devant les 60.000 supporters du stade Mohamed V, les léopards y ont mordu la poussière. Dans la lutte face aux lions de l'Atlas, les fauves Congolais ont eu tout le mal du monde pour entrer dans leur match. Premier, deuxième, troisième, et quatrième buts du Maroc, la RDC est passée d'une simple défaite à une humiliation.

Cette défaite a de quoi remettre en question l'avenir du sélectionneur argentin à la tête des léopards. Ayant paraphé un contrat de deux ans le 13 mai de l'année passée, Hector cuper avait comme missions principales d'amener la RDC au prochain mondial et CAN, et cela, après le fiasco de N'sengi Biembe qui n'avait pas su qualifier les léopards à la CAN Cameroun 2021. A vrai dire, cette élimination est difficile à digérer chez les congolais, où certains s'interrogent comment le coach a pu mettre au milieu des joueurs défensifs, alors qu'une victoire était quasi impérative.

Un autre problème s'ajoute : C'est celui de la tactique choisie par Cuper. Lui, qui, lors du match aller et lors des trois dernières confrontations de ces éliminatoires du mondial Qatar 2022, a évolué dans un système de 4-4-2 mais a préféré subitement opté pour le 4-3-3 à Casablanca. En outre ces aspects tactiques, des analystes lui reprochent le fait qu'il ne réside pas en RDC, ce qui naturellement ne lui permet pas de mieux connaître les joueurs et impacte négativement son travail de sélectionneur.

Cependant, après cet échec cuisant au Maroc, le sélectionneur Argentin vient de faillir à une portion de ses engagements. Il ne lui reste plus que la CAN 2023 en Côte d'ivoire, dont les éliminatoires sont prévues dans les prochains mois. Au cas où la FECOFA lui laisserait la direction de l'équipe nationale, il lui reviendrait de saisir sa chance afin de constituer une ossature de confiance. Autrement dit, mettre sur pied une équipe capable de jouer des grandes compétitions, une équipe différente de celle qui a matché à Casablanca. A l'allure où vont les choses, la vérité est : plus les léopards font des prestations piètres, plus c'est Hector qui perd sa place à la tête de la sélection nationale.