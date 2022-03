Congo-Kinshasa: En marge de la clôture du mois de la femme - UPN - Les étudiantes sensibilisées sur l'entrepreneuriat féminin

Les étudiantes de l'Université Pédagogique Nationale (UPN) ont été sensibilisées sur l'entrepreneuriat féminin au cours d'une conférence organisée le mercredi 30 mars 2022 au sein de cette colline fertile, à l'initiative du médias en ligne "Univers 7sur7", en partenariat avec le département de Sciences de l'information et de la communication.

Le thème était : l'étudiante congolaise face au monde professionel et l'entreprenariat en RDC. A cette initiative scientifique, plusieurs autorités académiques ont pris part notamment, Mme le Recteur Anastasie Masanga, les professeurs, les chef des travaux et professeurs et différents entrepreneurs.

Dans sa prise de parole, Mme Anastasie Masanga a exhorté les étudiantes de son université à savoir s'adapter aux réalités du monde actuel. " Le bouleversement de l'économie par la covid-19 et les guerres dans notre pays, cela a affecté nagativement la vision de l'économie comme champ de la production des richesses et cela a un effet direct sur ce qui est de l'emploi et la vie professionnelle. La vie économique a été souvent représentée comme champ où l'on a un emploi salarié avec l'idée d'entrer dans une entreprise, institution éducative ou administrative pour y travailler.

Donc le travail devient essentiellement un emploi que l'on requiet après ses études. Etant congolaise et vivant au Congo, vous pouvez être d'accord avec moi, l'effondrement du système financier de notre pays a détruit cette vision. Nous sommes dans une société où le travail qui est l'emploi est de moins en moins une recherche de travail salarié. Il faut créer son propre travail, que d'attendre quelqu'un le crée à ta place et te le donne comme salarié. Il faut être soit même createur de richesse à travers son champ d'action que de recevoir la richesse de quelqu'un d'autre", a-t-elle fait savoir.

Sur la même thématique, CT Patience Mashini a conscientisé les étudiantes à prendre au sérieux leurs études pour épater le monde professionnel, à l'instar des hommes. Elle a, dans la foulée, invité les hommes à la douceur pour pouvoir aider la femme à avancer. " Lorsque vous partez en stages professionnels, ne vous faites pas belles et se taire.

Fais-toi Belle et parle pour te faire remarquer et être retenue comme les hommes, car nous avons tous les mêmes chances d'exceller et de distinguer que de donner aux autres de faire à notre place. Ne laissons jamais les places de devant à l'homme. Il faut bannir la peur. Créez-vous un emploi, se former et s'informer sur le travail pour ne pas toujours demeurer dans la dépendance", a-t-elle motivé...